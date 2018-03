Acqua | nel 2017 crisi idrica di portata eccezionale

L'incanto dell'Acqua nelle note e sui disegni in piazza Virginio a Cuneo : Si fa musica e si disegna in piazza Virginio a Cuneo, ispirati dall'acqua e dai profili di una città che oggi , giovedì 22 marzo, , "Giornata mondiale dell'acqua", è fortunatamente baciata dal sole. ...

L’International High Level Water Panel mette in guardia la comunità globale sulla serietà dei problemi legati all’Acqua : Lo High Level Panel on Water (HLPW) ha diffuso un rapporto che pubblica le sue conclusioni in materia di acqua a seguito di un biennio di lavoro. Il Panel, co-presieduto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e dal Presidente della Banca Mondiale Jim Yong Kim, evidenzia soprattutto un dato reale preoccupante, ovvero che 2,5 miliardi di persone al mondo vivono in regioni affette da una scarsità d’acqua. Lo HLPW è ...

Giornata Mondiale dell’Acqua - Unicef : un lusso per miliardi di persone nel mondo : In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che ricorrerà domani, l’Unicef ricorda che i bambini sono i più colpiti dalla mancanza di accesso all’acqua sicura, perché esposti a maggiori rischi per la loro salute e istruzione. Ogni giorno oltre 700 bambini muoiono per malattie legate ad acqua non pulita e scarse condizioni igienico-sanitarie; ancora oggi nel mondo circa 2,1 miliardi di persone non hanno accesso ad acqua ...

Onu : “La carenza d’Acqua potrà colpire 5 miliardi di persone nel 2050” : Onu: “La carenza d’acqua potrà colpire 5 miliardi di persone nel 2050” Ad oggi l’uomo consuma 4.600 chilometri cubi d’acqua l’anno, di cui 70% per l’agricoltura, 20% per l’industria e 10% per le famiglie. Continua a leggere L'articolo Onu: “La carenza d’acqua potrà colpire 5 miliardi di persone nel 2050” proviene da NewsGo.

Acqua potabile - è allarme nel mondo : Nello specifico, l'assoluta mancanza di igiene è una delle principali cause di mortalità e malattia nel mondo; nel 2016, l'8% dei bambini sotto i cinque anni sono morti per diarrea, spesso causata da ...

Non sanno che la pasta va cotta nell'Acqua : la cucina va a fuoco : Non sapevano che la pasta va cotta nell'acqua: tre studentesse straniere a Firenze hanno rischiato di far andare a fuoco tutta la cucina del loro appartamento. Protagoniste della disavventura tre giovani...

Lo chef che a Moncalieri cuoce la pizza nell'Acqua : Il resto è scienza e profumi'. In che senso? 'La ricetta consente alla pizza di mantenere determinati aromi e anche la struttura dell'impasto è diverso. Oggi è un brevetto: chi vuole capirne di più, ...

Alassio guasto all'acquedotto nella zona di ponente : l'erogazione dell'Acqua verrà ripristinata in serata : guasto all'acquedotto comunale di Alassio. La segnalazione arriva dalla pagina Facebook della polizia municipale alassina. Si legge: 'Si segnala un problema sull'acquedotto nella zona di ponente, con ...

Tariffe : nel 2017 sono tornati a crescere Acqua - poste e treni : Tariffe: nel 2017 sono tornati a crescere acqua, poste e treni Invertita la tendenza degli ultimi due anni: più cari i servizi pubblici per il rincaro delle materie prime e il per blocco delle tasse locali imposto dal governo Continua a leggere L'articolo Tariffe: nel 2017 sono tornati a crescere acqua, poste e treni proviene da NewsGo.

Tariffe - Cgia : nel 2017 sono tornati a crescere Acqua - poste e treni : Rincaro delle materie prime e enti locali spinti a far cassa con le proprie multiutility sono alla base degli aumenti delle Tariffe dei servizi pubblici, in particolare acqua, poste e treni, ...

