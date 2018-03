Acqua | Istat | 2017 anno di eccezionale carenza

Acqua - Istat : 1 famiglia su 3 non si fida di quella del rubinetto : Roma, 22 mar. , askanews, Nel 2017, una famiglia su 10 , il 10,1%, lamenta irregolarità nel servizio di erogazione dell' Acqua nella propria abitazione e circa una su 3 , il 29,1%, dichiara di non ...

Istat : sale la spesa delle famiglie per acquisto Acqua minerale : Roma, 22 mar. , askanews, Nel 2016, in Italia la spesa media mensile familiare per consumi finali di beni e servizi si è attestata su 2.524 euro , di cui 448 euro , 17,7% del totale, sono stati ...