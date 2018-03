Acqua in bottiglia | un business da 10 miliardi di euro in Italia

Foto e video di Harry Styles a Oslo - dall’incidente con la bottiglia d’Acqua alla richiesta di non lasciare subito l’arena : “Non fa bene al mio narcisismo!” : La scorsa sera, Harry Styles a Oslo si è esibito nella settima tappa del Live On Tour 2018: la tournée internazionale sta registrando successo dopo successo. Il concerto del 21 marzo si è tenuto alla Oslo Spektrum, di fronte a migliaia di fan accorsi per assistere a quello che si sta rivelando uno straordinario spettacolo non solo musicale, ma anche d'intrattenimento! Dopo i precedenti siparietti nelle date di Stoccolma e Copenhagen, Harry ...

Giornata mondiale dell’Acqua : il 67% degli italiani la compra in bottiglia - molti pensano sia più sicura : Poco più della metà degli italiani, 26,8 milioni di persone, è attento alle tematiche sul consumo dell’acqua da bere, ma una parte consistente del Paese (47%) rimane indifferente all’argomento. Così, tra disinformazione e pregiudizi, il 67% della popolazione, nonostante l’impatto economico e ambientale, preferisce acquistare l’acqua minerale in bottiglie di plastica, ritenendola più sicura rispetto a quella del rubinetto. Sono ...

Il business dell'Acqua in bottiglia : ecco quanto guadagnano le aziende del settore : Se il centesimo per ciascuna busta biodegradabile aveva scandalizzato tutta Italia, il recente rapporto di Legambiente-Altraeconomia dovrebbe fare altrettanto. Stando a quanto afferma Legambiente, in ...

Giornata Mondiale dell’Acqua : SodaStream “sbottiglia” le redazioni italiane : Il 22 marzo sarà il D-Day. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, SodaStream Italia annuncia un nuovo ambizioso progetto, arrivare in tutte le più importanti redazioni del Belpaese “sbottigliandole” e invitando i giornalisti a “partecipare alla rivoluzione”: bere sostenibile scegliendo l’acqua del rubinetto. “Gli ultimi dati parlano chiaro, ci troviamo di fronte ad una svolta – dichiara ...

Giornata Mondiale dell'Acqua Legambiente e Altreconomia presentano il dossier : "Acque in bottiglia. Un'anomalia tutta italiana" : ... 206 litri annui, , che fanno dell'Italia il primo Paese in Europa e il secondo nel mondo , dietro solo al Messico, per consumo di acqua imbottigliata, stando a i dati forniti da Censis. A riportare ...

Il business dell’Acqua in bottiglia : Il settore dell’acqua in bottiglia in Italia non conosce crisi: un giro d’affari stimato intorno ai 10 miliardi euro all’anno con un fatturato, per le sole aziende imbottigliatrici, stimato in 2,8 miliardi di euro, di cui solo lo 0,6% arriva nelle casse dello Stato. Le aziende infatti pagano canoni che raggiungono al massimo i 2 millesimi di euro al litro, un costo di 250 volte inferiore rispetto al prezzo medio di vendita dell’acqua in ...

Giornata mondiale dell’Acqua - “Acque in bottiglia. Un’anomalia tutta italiana” : Roma - Un giro d’affari stimato di 10 miliardi di euro, con guadagni enormi per le aziende imbottigliatrici che continuano a pagare canoni concessionari irrisori: circa 1 millesimo di euro al litro, 250 volte meno del prezzo medio che i cittadini pagano per una bottiglia “Subito un criterio nazionale che fissi in almeno 2 centesimi al litro il costo dell’acqua di sorgente prelevata dalle aziende. Con la revisione dei canoni le Regioni potrebbero ...

Trovate microplastiche nell'Acqua in bottiglia : Siamo abituati a pensare all' acqua in bottiglia come simbolo di purezza : limpida, pulita, controllata, non può che essere sicura . Ma in un mondo dove le microplastiche sono dappertutto , persino nell'aria che respiriamo, , è davvero così? Se lo sono chiesti a Orb Media , un'organizzazione non profit di giornalisti indipendenti, che ha ...

Trovate microplastiche nell’Acqua in bottiglia : Siamo abituati a pensare all’acqua in bottiglia come simbolo di purezza: limpida, pulita, controllata, non può che essere sicura. Ma in un mondo dove le microplastiche sono dappertutto (persino nell’aria che respiriamo), è davvero così? Se lo sono chiesti a Orb Media, un’organizzazione non profit di giornalisti indipendenti, che ha condotto un’inchiesta avvalendosi del supporto tecnico della Fredonia State University of ...

Salute : trovata plastica nell’Acqua in bottiglia di diverse marche : Una ricerca, condotta dall’organizzazione giornalistica Orb Media, in collaborazione con la State University of New York di Fredonia, riportata dalla BBC, ha rilevato che nell’acqua in bottiglia venduta dalle principali marche sono presenti minuscole particelle di plastica. Sono state esaminate ben 250 bottiglie acquistate in 9 Paesi: il team di esperti ha registrato una media di 10 particelle di plastica per litro di acqua, con ...