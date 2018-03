Acqua | Confcooperative | accelerare su interventi infrastrutturali

meteoweb.eu

(Di giovedì 22 marzo 2018) Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “La terra è assetata. La mancanza d’è fonte di guerre, fame, povertà, malattie. Sono oltre 500 i conflitti mappati nel mondo determinati dall’. La tropicalizzazione del clima fa sentire i suoi effetti sul nostro paese. Siamo in ritardo sugli, da troppo tempo urgenti. Dobbiamo sviluppare rapidamente i modelli di agricoltura 4.0 che riducono l’uso die moltiplicare il numero degli invasi. è fondamentale dal momento che tratteniamo solo l’11% dei 3 miliardi di metri cubi di pioggia che cadono in Italia. Altra nota dolente è la perdita delle condutture dei nostri acquedotti”. Ad affermarlo in una nota è Maurizio Gardini, presidente dinella giornata mondiale dell’.Da uno studio dello Snpa (Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente), ...