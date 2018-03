Acqua | Coldiretti Puglia | negli invasi della Capitanata mancano 71 milioni di metri cubi

Acqua : Coldiretti - a Palermo -43% di pioggia nel mese di gennaio : Palermo , 8 feb. (AdnKronos) - "A provocare lo stato di emergenza idrica a Palermo è il crollo del 43,3% delle precipitazioni in provincia rispetto alla media nel mese di gennaio , che è peraltro il sesto mese consecutivo a far registrare un deficit idrico". E' quanto afferma la Coldiretti sulla base

Maltempo - Coldiretti : -31% di Acqua a gennaio - l’Italia resta a secco : Il Maltempo interessa l’Italia dopo un mese di gennaio che ha fatto registrare un calo del 31% delle precipitazioni rispetto alla media storica: è quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ucea che evidenzia per gennaio una forte differenziazione territoriale con il nord in cui è caduta il 5% di acqua in piu’ mentre forti cali si sono registrati nel centro (-50%) e nel mezzogiorno (-45%). Non solo disagi dunque, ...