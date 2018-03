A Way Out - recensione

A Way Out - in diretta su Spaziogames a partire dalle 17 : 30 : Per questo motivo vi mostreremo la prima ora di gioco in compagnia di Domenico sui canali streaming di Spaziogames.it: Twitch e Youtube. Se siete curiosi di scoprire di più sul titolo, non perdete ...

Alle 18 in fuga dalla legge con la diretta dedicata ad A Way Out : diretta molto succosa quella prevista per questa sera, molto succosa perché si concentra su un'uscita imminente davvero molto interessante: l'action co-op A Way Out.Per chi non avesse mai sentito parlare di questo gioco, A Way Out è l'ultima fatica del creatore di Brothers: A Tale of Two Sons, Josef Fares, e ultimo arrivato nell'etichetta EA Originals. Il gioco racconta le vicende di Vincent e Leo, due uomini che per motivazioni diverse uniscono ...

A Way Out sta per arrivare : pubblicato un nuovo gameplay trailer : Electronic Arts e Hazelight Studios sono ormai pronti all'imminente lancio del loro A Way Out, già nella giornata di ieri sono emersi i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC, ora apprendiamo che le due compagnie hanno rilasciato il trailer finale per il titolo.Qui di seguito è possibile visionare il nuovo trailer riportato da Gematsu:Per chi non lo sapesse, A Way Out è un gioco di avventura "co-op-only" in cui i giocatori assumono i ...

A Way Out : svelati i requisiti di sistema della versione PC : Mentre poco tempo fa vi abbiamo riportato le primissime informazioni sulle migliorie previste per A Way Out su PS4 Pro e Xbox One X, ecco spuntare i requisiti di sistema per la versione PC.Come segnala Gamepur, con l'avvicinarsi dell'uscita di A Way Out è giunto il momento di conoscere le specifiche PC necessarie per eseguire A Way Out a 720p / 30FPS (Low Setting) e 1080p / 60FPS (High Setting).Oltre a questo, la coppia di editori e ...

A Way Out : I Requisiti PC : Tra pochi giorni A Way Out sarà ufficialmente disponibile su PC, Xbox One e PS4. Se avete intenzione di acquistare il gioco su Origin, è bene conoscere le specifiche tecniche richieste. A Way Out Requisiti minimi 720p e 30 fps O/S: Windows 7 64-bit, 8.1 64-bit o Windows 10 64-bit CPU: Intel core i3-2100T @ 2.5GHz/AMD FX 6100 o superiore RAM: 8GB GPU: NVIDIA GeForce GTX 650Ti 2GB, AMD ...

A Way Out : Josef Fares svela qualche dettaglio sulle versioni PS4 Pro e Xbox One X : Ultimamente Josef Fares ha condiviso varie informazioni su A Way Out, come quelle relative alla longevità, ora il game director svela qualche altro dettaglio che riguarda le versioni del gioco per PS4 Pro e Xbox One X.Il titolo arriverà anche sulle console potenziate di Sony e Microsoft, e Fares ha confermato che gli utenti PS4 Pro e Xbox One X potranno godere di alcune migliorie dal punto di vista tecnico.In realtà, come segnala PlayStation ...

A Way Out : trapelano nuovi dettagli e curiosità sullo sviluppo - la longevità e molto altro : Manca circa una settimana all'uscita di A Way Out per Xbox One, PS4 e PC, action cooperativo ambientato negli anni '70 in cui due fuggitivi si ritroveranno a collaborare dopo essere evasi da una prigione. Il Game Director Josef Fares ha rivelato nuovi dettagli e curiosità sul titolo tramite un'intervista ai colleghi di Gamespot, sono infatti emersi dettagli come la longevità del titolo e curiosità relative allo sviluppo.A Way out non avrà una ...

Josef Fares : "EA non riceverà un dollaro da A Way Out" : La prossima settimana A Way Out arriverà finalmente su PC, PS4 e Xbox One, e oltre a poter ammirare sempre più sequenze di gameplay dell'action cooperativo sviluppato da Hazelight Studios gli sviluppatori stanno partecipando a numerose interviste che sono estremamente utili per scoprire alcune indiscrezioni sul gioco.TSA ha recentemente riportato le parole di Josef Fares, director del gioco e fondatore di Hazelight Studios, che ha rivelato come ...

A Way Out : due nuovi video gameplay per l'action co-op dei creatori di Brothers : A Tale of Two Sons : Mancano sono 10 giorni all'uscita di A Way Out, l'action cooperativo sviluppato da Hazelight Studios in arrivo il 23 marzo su PC, Xbox One e PS4. Con l'appropinquarsi della data d'uscita, stanno spuntando in rete tantissimi video di gameplay del gioco, utili per farsi un'idea della peculiare esperienza che A Way Out potrà offrire ai giocatori.Nel primo video, girato dai colleghi di Eurogamer.net, possiamo goderci la fuga dei due protagonisti ...

Leo e Vincent in fuga nel nuovo video gameplay di A Way Out : Questa mattina GamesRadar+ ha pubblicato un interessante video di gameplay per A Way Out, l'action cooperativo sviluppato da Hazelight Studios e pubblicato da Electronic Arts in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Le sequenze del video mostrano i due protagonisti, Leo e Vincent, fuggire tra i reparti di un ospedale mentre sono inseguiti dalla polizia.Il video evidenzia il buon ritmo del gameplay, che passa velocemente tra i due personaggi e ...

Il director di A Way Out si è prestato per registrare stunt in motion capture : Josef Fares è il director di A Way Out e dopo aver dimostrato il tuo talento come director in Brothers: A Tale of Two Sons, ora ha deciso di padroneggiare un nuovo mestiere, il motion capture.Egli ha infatti rivelato, riporta Playstationlifestyle, di essersi prestato in prima persona per tutte le registrazioni del motion capture di uno dei personaggi principali di A Way Out, Leo. L'altro personaggio del gioco, Vincent, è stato invece ...

A Way Out entra in fase gold : L'uscita di A Way Out si avvicina sempre di più, il particolare titolo di Josef Fares che si discosta dai trend del mercato andando a proporre un'esperienza co-op per due giocatori, è in dirittura d'arrivo.Come segnala Comicbook, il director del gioco ha svelato che il suo A Way Out è entrato ufficialmente in fase gold, ovvero quella fase che precede la masterizzazione delle copie fisiche e dei codici di un titolo.Fares, nel suo tweet, si ...

