A Verona mondiali giovanili scherma

infoverona

: Benedetta Repanati ospite del Coni: ai Mondiali di Verona sarà riserva - StampaBiella : Benedetta Repanati ospite del Coni: ai Mondiali di Verona sarà riserva -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Saranno complessivamente 1360 gli atleti under 17 e under 20 in rappresentanza di 112 paesi ai prossimi Campionati del Mondo cadetti e giovani 2018, l'evento internazionale più importante dellagiovanile, in programma adal 1 al 9 aprile. Sulle pedane del Cattolica Center di scena infatti va il futuro ...