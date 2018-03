A sinistra c' è chi guarda a Macron per rottamare il Pd

Da Liberi e uguali : "Unire il fronte della sinistra - giusto chiedere un passo indietro a chi è già in campo" : Tutto va ripensato e ricostruito daccapo perché questo Paese ha bisogno della sinistra, ha bisogno di una politica capace di regolare le dinamiche sociali per superare le ingiustizie e le ...

Elezioni. Azzarone : 'Chiudiamo la fase degli hashtag; servono parole e azioni di sinistra per dare risposte al disagio e al dolore di tanti' : E' tempo di occuparcene con un'azione politica chiaramente orientata a sinistra e praticamente svolta nei luoghi delle nostre comunità che sono abitati da quel disagio e quella sofferenza. Ripartiamo,...

Quale Governo - Travaglio : “A chi deve guardare Di Maio? Il programma M5s prevede misure tipicamente di sinistra” : “Comporre un Governo è cosa difficile, probabilmente toccherà a Di Maio fare qualcosa”. Così è stata introdotta la diretta organizzata da Loft con Marco Travaglio, Peter Gomez e Antonio Padellaro sul futuro politico del nostro paese. “A chi si dovrebbe rivolgere il M5s? Grillo ha sempre guardato al centrosinistra – spiega il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio -. Poi sono stati abili a dipingersi come né di ...

La sinistra che verrà. Le parole chiave per cambiare : Negli ultimi decenni siamo passatida un''economia di mercato' a una 'società di mercato'. Per dirla con Karl Polanyi nella Grande trasformazione , 1944, , siamo passati definitivamente dalla fase in ...

Giorgia Meloni denuncia : 'Lo schifo della sinistra - come rovinano gli studenti universitari' : L'ultima battaglia di Giorgia Meloni ? In difesa degli studenti universitari. La battaglia piove su Facebook, dove la leader di Fratelli d'Italia tuona: 'Fondi insufficienti e nuovi parametri Isee: ...

Chicchi dopo la sconfitta della sinistra : 'La Costituzione ancora ci parla' : Da questo pensiero deriva quel particolare intreccio fra economia e politica che ha caratterizzato lo sviluppo dell' Emilia Romagna , una regione con standard europei che ci parla di "democrazia ...

Eugenio Scalfari chiarisce - definire M5S grande partito della sinistra moderna era "uno scherzo provocatorio" : definire il Movimento 5 Stelle "il grande partito della sinistra moderna" era uno "scherzo provocatorio", le sue parole non andavano prese sul serio. Eugenio Scalfari, fondatore ed ex direttore della Repubblica, spiega nel fondo pubblicato in prima pagina le sue recenti affermazioni a Dimartedì, su La7. Scalfari aveva auspicato un'alleanza di governo tra Pd e Movimento 5 Stelle. Spiegava che "facendo un'alleanza con il Pd non è che ...

Crisi Pd - Sala : “Renzi si faccia da parte con chiarezza. Futuro della sinistra? Serve un modello Milano” : Prima del voto i continui distinguo, dopo la batosta ecco il de profundis: il sindaco di Milano Beppe Sala considera definitivamente archiviata l’esperienza di Matteo Renzi alla guida del Pd. “ha fatto la sua parte, si passi oltre” ha detto il primo cittadino del capoluogo lombardo, a margine dell’inaugurazione di Tempo di Libri. “Il punto è trovare delle persone che abbiano la capacità di collaborare. Però nessuno è ...

Elezioni 2018 - i Giovani Democratici di Pesaro : “Gli elettori di sinistra non hanno votato Pd? No - sono morti di vecchiaia” : “Non è che gli elettori di sinistra non c’hanno votato, è che sono morti (di vecchiaia)”. È questa, in sintesi, la conclusione a cui sono giunti i Giovani Democratici di Pesaro dopo la pesante sconfitta del Partito Democratico alle Elezioni del 4 marzo. “Il Pd pesarese alla camera durante le politiche del 2013 prese (fonte portale Eligendo) 18.763 voti – scrivono sulla loro pagina Facebook -. Domenica ha preso ...

Grillo : «M5S un po’ Dc - un po’ di sinistra e un po’ di destra... Sopravvive chi si adatta» : Il leader pentastellato ha pronta una proposta per raggiungere la maggioranza. Grillo: «Noi un po’ Dc, un po’ di destra e un po’ di sinistra... Sopravvive chi si adatta»

Crollo Pd - Renzi è stato il becchino della sinistra : In Italia la sinistra non c’è più. L’ha distrutta Matteo Renzi, certo, ma anche i vari Massimo D’Alema e tutta la cricca di Liberi e Uguali che è uscita dal Pd perché non condivideva la visione monarchica del Renzismo che metteva ai margini la loro oligarchia polverosa. E non c’è una sinistra radicale competitiva, non c’è un Jeremy Corbyn che scali il partito e non c’è un Jean-Luc Melénchon che incarni, da sinistra, la novità populista. Il Pd ...

Elezioni2018 - seggi chiusi. Primi exit poll : centrodestra avanti al 33 - 5-36 - 5% - M5S al 29-32% - centrosinistra 25-28 : seggi chiusi e via allo spoglio. Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio-Italia per la Rai al Senato centrodestra al 33,5-36,5%, M5S primo partito con il 29-32%, centrosinistra 25-28%,...

"LeU corrente esterna del Pd M5S ormai i moderati della City" Cremaschi : la vera sinistra siamo noi : "Per il M5S la prima parola è legalità. Per noi, invece, è giustizia sociale. Si tratta di una differenza vera, sostanziale. Noi rappresentiamo un fattore che nel Paese non c'è più e che serve: una Sinistra reale del popolo sfruttato e oppresso che deve essere presente nelle istituzioni per migliorare l'Italia. Come? Mettendo al centro il lavoro: più Stato e meno mercato nell'economia e ristrutturazione del debito". Giorgio Cremaschi, ex ...

