A Roma imbrattata lapide commemorativa scorta Moro in via Fani

Roma - la lapide di Aldo Moro in via Fani imbrattata da scritte per le Br | : A pochi giorni dal quarantennale del sequestro, è stata nuovamente imbrattata, la lapide commemorativa per Aldo Moro e la sua scorta

Roma : Imbrattata lapide Aldo Moro con scritta ‘BR’ : L’atto vandalico scoperto alle 2 dai Carabinieri – Roma – Episodio inquietante nella Capitale. E’ stata Imbrattata la lapide commemorativa di Aldo Moro e della... L'articolo Roma: Imbrattata lapide Aldo Moro con scritta ‘BR’ proviene da Roma Daily News.

Roma - «a morte le guardie» e svastiche : imbrattata targa in memoria di Aldo Moro : Una scritta «a morte le guardie» con due svastiche ai lati è stata trovata questa mattina sulla base di cemento di una lapide commemorativa di Aldo Moro in via Stresa, a Roma....

“A MORTE LE GUARDIE” - LAPIDE ALDO MORO IMBRATTATA/ Ultime notizie : svastiche a Roma in via Fani - “vergogna” : “A MORTE le GUARDIE”, oltraggiata LAPIDE per ALDO MORO. Ultime notizie, Roma: scritta choc con svastiche. Caccia agli autori del gesto in via Fani: le famiglie delle vittime, "vergogna"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 12:40:00 GMT)

Roma : imbrattata lapide di Moro 'a morte le guardie' : Anche una svastica e runa sono state disegnate stanotte sulla stele commemorativa del luogo dove venne rapito lo statista Dc e dove vennero uccisi gli uomini della sua scorta - A pochi giorni dal ...

Roma - «a morte le guardie» e svastiche : imbrattata targa in memoria di Aldo Moro : Una scritta «a morte le guardie» con due svastiche ai lati è stata trovata questa mattina sulla base di cemento di una lapide commemorativa di Aldo Moro in via Stresa, a Roma....

Rapimento di Aldo Moro - la lapide commemorativa imbrattata con svastiche a Roma : L'agguato, passato alla storia come "strage di via Fani", venne compiuto da un gruppo di fuoco delle Brigate Rosse composto da Valerio Morucci, Franco Bonisoli, Prospero Gallinari, e Raffaele Fiore, ...

Aldo Moro - “A morte le guardie”. Imbrattata con scritte e svastiche la targa di via Fani a Roma : “A morte le guardie“: questa la scritta comparsa in via Fani nel luogo in cui il 16 marzo 1978 vennero trucidati gli uomini della scorta di Aldo Moro e il politico Dc venne rapito. La scritta, in vernice nera e con a lato disegnate una svastica e una runa, è stata trovata questa mattina intorno alle 7.15 disegnata sul basamento di cemento della lapide commemorativa della strage nella quale trovarono la morte il maresciallo dei ...

Targa di Aldo Moro imbrattata a Roma : 'Guardie a morte' e svastiche | : Le scritte sono state trovate sulla lapide commemorativa in via Stresa. La Targa era stata momentaneamente rimossa per lavori di restauro

Targa di Aldo Moro imbrattata a Roma : "Guardie a morte" e svastiche : Targa di Aldo Moro imbrattata a Roma: "Guardie a morte" e svastiche Le scritte sono state trovate sulla lapide commemorativa in via Stresa. La Targa era stata momentaneamente rimossa per lavori di restauro Parole chiave: ...

Aldo Moro - targa a Roma imbrattata con due svastiche e scritta : "Morte alle guardie" : Sulla base di cemento di una lapide commemorativa di Aldo Moro in via Stresa a Roma è stata trovata una scritta "Morte alle guardie" con due svastiche ai lati. Sul posto la polizia, che indaga, e il Comune intervenuto per la cancellazione. Al momento erano in corso dei lavori di restauro."Roma non può tollerare alcuna offesa alla memoria del grande statista Aldo Moro, né alcuna riproposizione di simboli ed espressioni ...

Roma - 'a morte le guardie' e svastiche : imbrattata targa in memoria di Aldo Moro : Una scritta 'a morte alle guardie' con due svastiche ai lati è stata trovata questa mattina sulla base di cemento di una lapide commemorativa di Aldo Moro in via Stresa, a Roma. Sul posto la polizia ...

'Guardie a morte' e svastiche - imbrattata targa di Aldo Moro a Roma - : Le scritte sono state trovate sulla lapide commemorativa in via Stresa. La targa era stata momentaneamente rimossa per lavori di restauro