A Firenze partita sospesa per gli UFO | Ufo

Una partita per Davide Astori - Firenze Benevento interrotta al 13° minuto : Successo della Fiorentina sul Benevento per 1-0 lunch match della 28esima giornata di Serie A disputato al Franchi di Firenze. Decide il gol di Victor Hugo al 25'. La squadra di Pioli, oltre al gol, ha creato due...

Lacrime a Firenze in ricordo di Astori. La partita si ferma al 13' : Al tredicesimo minuto di Fiorentina-Benevento le due squadre si sono fermate per un minuto per commemorare il capitano viola Davide Astori. Tutto lo stadio si è alzato in piedi ed è partito un lungo ...

VIDEO Coreografia strappalacrime a Firenze : al minuto 13 scatta l’omaggio a Davide Astori - si ferma la partita col Benevento : Coreografia mozzafiato allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Tutta la tifoseria ha deciso di omaggiare Davide Astori, il capitano scomparso la scorsa settimana, durante la partita contro il Benevento. Al minuto 13, la maglia del difensore, la curva si è tinta di viola ed è apparsa la scritta “Davide 13”, il gioco si è fermato tra gli applausi di tutti i giocatori. Di seguito il VIDEO di un momento davvero ...

Davide Astori - il ricordo di Firenze : “Capitano per sempre”. E la partita si ferma al minuto 13 - suo numero di maglia : Un grande striscione bianco al centro del campo con una riproduzione della maglia numero 13 di Davide Astori e la scritta “Capitano per sempre”. Un lungo striscione in curva Fiesole che recita: “Ci sono uomini che non muoiono mai … Ci sono storie che verranno tramandate in eterno… Buon viaggio capitano“. E una coreografia che coinvolge tutto lo stadio, con palloncini bianchi e viola che si alzano al ...

