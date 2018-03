5 posti segreti di New York svelati da un «urban explorer»

vanityfair

: VORRESTI CONOSCERE TUTTI I SEGRETI PER ESSERE PERFETTA GRAZIE AL TUO MAKE UP? Iscriviti al corso di self make up d… - FDinamica : VORRESTI CONOSCERE TUTTI I SEGRETI PER ESSERE PERFETTA GRAZIE AL TUO MAKE UP? Iscriviti al corso di self make up d… - ferrari_carla : RT @SaraLaPochi: @ferrari_carla Siamo noi le prime a dover svelare questi piccoli posti segreti Silvia, sei d’accordo? - SaraLaPochi : @ferrari_carla Siamo noi le prime a dover svelare questi piccoli posti segreti Silvia, sei d’accordo? -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Non so voi, ma, personalmente, tutte le volte che mi ritrovo a visitare uno di quei luoghi super celebri e popolari come Newfarei di tutto per avere accanto una persona che sappia farmi da vera guida. Non qualcuno che mi porti a fare le solite cose da turista (stile: «facciamo una foto dove fingiamo di sorreggere la torre di Pisa»), ma una di quelle persone che conosce i luoghi giusti, dove i turisti sono pochi o insistenti, dove la città esprime la sua anima più genuina. Insomma: unocome Piero Armenti (nella foto sopra), salernitano di 38 anni trasferito a Newdal 2011 e che ha fatto della conoscenza approfondita di questa metropoli un nuovo tipo di professione. Tutto è partito da un dottorato che lo ha portato oltreoceano per 3 mesi, tempo che a Piero è bastato per innamorarsi follemente della città e decidere di restare. Dopo aver studiato quella decina di ...