5 ore di ritardo per Treno della memoria

Voto nel caos a Palermo - alcuni seggi aprono con 2 ore di ritardo. Protesta il leader di Leu Pietro Grasso : "Inaccettabile" : caos a Palermo dove alcuni seggi elettorali hanno aperto anche con due ore di ritardo. A causa di errori nella stampa delle schede in più di 200 sezioni si è dovuto procedere con la ristampa e con una nuova distribuzione: molti cittadini sono stati invitati a tornare a votare più tardi. Alle 7.50 nei seggi della scuola Ignazio Buttitta, in via Cimabue a Palermo, le schede non erano ancora arrivate.Protesta il leader di ...

Elezioni 2018 - a Palermo seggi aperti in ritardo per errore schede - : Lo sbaglio, per un problema nella perimetrazione dei collegi, aveva portato alla ristampa di circa 200mila schede nella notte. La Prefettura, poco dopo le 8, ha informato: "Sono state tutte ...

Formula 1 - neve a Montmelò : terza giornata iniziata con 3 ore di ritardo : È iniziata solo alle 12 la sessione odierna dei test che la Formula 1 sta svolgendo sul circuito del Montmelò. La terza giornata di prove è partita con tre ore di ritardo a causa della neve caduta fin ...

“Sei in ritardo - niente visita”. L’assurdo rifiuto del medico - poi la tragedia : la bambina - soli 5 anni - arriva con la mamma all’appuntamento. Ma la dottoressa - impassibile - la rimanda a casa. La storia - purtroppo - è finita così : Un appuntamento al quale era arrivata in ritardo, troppo per la dottoressa che si era imposta un rigida regola: se un paziente arriva oltre dieci minuti dopo l’orario previsto, non sarà visitato. Una norma che il medico ha deciso di far valere anche nei confronti di una giovanissima paziente di soli cinque anni, rispedita a casa perché non abbastanza puntuale. Poco dopo, però, ecco che la piccola ha iniziato improvvisamente a ...

La neve e il grande freddo mandano in tilt il trasporto ferroviario : fino a 7 ore di ritardo. L'ira dei passeggeri : Ieri una giornata da incubo per chi ha viaggiato in treno. Tra gli intercity oltre 30 ore per il Reggio Calabria-Torino. Previsti disagi anche per oggi. Il ministro Delrio chiede chiarimenti alle ...

Neve a Roma - treni in ritardo in tutta Italia. Fino a 7 ore da Roma a Milano : Le difficoltà sulle linee di Roma si ripercuotono da Nord a Sud. I treni superveloci dal Nord a Napoli «dirottati» sulla stazione Tiburtina. All'aeroporto di Fiumicino ritardi e cancellazioni. trenitalia Italo: «Rimborseremo i passeggeri»

Neve - caos a Termini e Tiburtina - treni in ritardo fino a 6 ore - cancellati gli Intercity e il 70% dei Regionali : Neve a Roma fin dalla note e pesanti disagi in città e sulle linee ferroviarie del Lazio e nazionali. Passeggeri bloccati alla stazione Termini in attesa di potersi orientare sugli spostamenti che nel ...