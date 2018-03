22 marzo | le dieci foto del giorno

8 marzo - i dieci motivi per cui è bello essere donna : Oggi si super festeggiano le donne: ovvero quella categoria che nonostante sia in netta maggioranza non riesce mai a governare, un po’ come i 5 stelle. Ma essere donna deve essere fonte di orgoglio infinito da parte di tutte, ecco perché ho deciso di elencarvi i 10 motivi per cui essere felici di essere donna. 1. Vivere senza lavorare. Il primo grande, immenso, privilegio che hanno le donne, da sempre, è la possibilità di vivere senza lavorare. ...