10 domande ai vincitori italiani degli Italian Videogame Awards

(Di giovedì 22 marzo 2018) GliVideo Gamedi quest’anno sono stati un’occasione per celebrare l’eccellente annatasviluppatori. Se il 2017 è stato senza dubbio l’anno di Nintendo, che si è portato a casa il titolo di miglior gioco dell’anno con Zelda e un’altra statuetta per Super Mario Odissey, il merito va anche a Mario + Rabbids Kingdom Battle, titolo sviluppato negli studi milanesi di Ubisoft che è andato fortissimo sul piano delle vendite e che ha messo finalmente l’Italia sulla mappamondo dello sviluppo videoludico. L’evento è stato anche un’occasione per premiare le eccellenzee che quest’anno schieravano diversi di titoli interessanti. A sollevare la statuetta sono stati i ragazzi di Caracal Games con il loro Downward. Per carpire i loro pensieri dopo la premiazione abbiamo parlato con Gian Marco Zanna, ...