1 minuto in Borsa 22 marzo 2018

1 minuto in Borsa 20 marzo 2018 : Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente . Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB , che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. ...

1 minuto in Borsa 19 marzo 2018 : Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Italgas , +1,66%, . Le più forti vendite, ...

1 minuto in Borsa 16 marzo 2018 : Acquisti diffusi sui listini azionari europei , con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, Intesa Sanpaolo ...

1 minuto in Borsa 15 marzo 2018 : Acquisti diffusi sui listini azionari europei , con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Settore Telecomunicazioni , +2,05%, in buona luce sul listino ...

1 minuto in Borsa 14 marzo 2018 - [video] : TeleBorsa, - Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente , che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli ...

1 minuto in Borsa 13 marzo 2018 : All'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente , mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Settore Chimico , +3,04%, in buona luce sul listino milanese. Tra ...

1 minuto in Borsa 12 marzo 2018 : Lieve aumento per il FTSE MIB , al pari delle principali Borse Europee. Tra i best performers di Milano, in evidenza Italgas , +2,37%, . Le peggiori performance, invece, si registrano su Telecom ...

1 minuto in Borsa 9 marzo 2018 - [video] : TeleBorsa, - Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente , che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Tra le ...

1 minuto in Borsa 8 marzo 2018 : Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente . Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB , che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. ...

1 minuto in Borsa 7 marzo 2018 - [video] : TeleBorsa, - Bilancio negativo per le principali borse europee , mentre la Borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari,...