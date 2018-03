Zucca - condannati a vertici polizia : ANSA , GENOVA , 21 MAR 'La rimozione del funzionariocondannato è un obbligo convenzionale, non una scelta politica,e queste cose le ho dette e scritte in passato. Il Governo devespiegare perché ha tenuto ai vertici operativi dei condannati .Fa parte dell'esecuzione di una sentenza'. È il commento ...

PM Zucca - G8 GENOVA E CASO REGENI/ “Governo spieghi condannati ai vertici Polizia” : accertamenti Cassazione : G8 GENOVA, il pm Enrico ZUCCA al convegno su Giulio REGENI condanna fermamente i fatti della Diaz e lancia le accuse: "torturatori in Italia come in Egitto", le prime reazioni e le indagini(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:42:00 GMT)