YS VIII | LACRIMOSA OF DANA arriva su Nintendo Switch

(Di mercoledì 21 marzo 2018) NIS America è felice di annunciare che Ysofperverrà lanciato il 29 Giugno 2018 in Europa e il 6 Luglio 2018 in Australia. La versione Windows sarà disponibile su Steam ad Aprile. YSOFda Giugno suQuest’anno si festeggia il trentunesimo anniversario del franchise di Ys. Inoltre questa sarà la prima volta che un videogioco di Ys verrà lanciato su. La versione perdi Ysofconterrà sia la versione PS4 che PS Vita. Ys ritorna con una nuova avventura per la prima volta dal 2009! Adol si risveglia su un’isola maledetta. Lì, lui e altri passegeri naufraghi, da lui salvati, creano un villagio per affrontare le terribili bestie e le misteriose rovine sull’isola. ...