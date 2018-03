Yaya Touré | allarme della Costa d' Avorio | È sparito

Yaya Touré è sparito : “non abbiamo notizie di lui” : Il centrocampista Yaya Touré è sparito, la Costa d’Avorio è in ansia, ecco il comunicato: “Se tutti gli altri giocatori che militano in Europa sono presenti a Beauvais, non è il caso di Yaya Touré – si legge nel comunicato – Lo staff è senza notizie del capitano degli Elefanti vincitori della Coppa d’Africa 2015″. Il calciatore è stato convocato n vista delle sfide amichevoli in programma contro Togo (24 marzo) e ...

La Costa d'Avorio ha 'perso' Yaya Tourè : E' 'giallo' sul ritorno di Yaya Touré in nazionale. Il centrocampista del Manchester City non si è al momento presentato nella sede del ritiro della Costa d'Avorio. Il 34enne giocatore è stato ...

Yaya Touré è sparito in Costa d’Avorio/ Il centrocampista non si è presentato nel ritiro della nazionale : Yaya Touré è sparito in Costa d’Avorio: il centrocampista non si è presentato nel ritiro della nazionale. Il calciatore del Manchester City ha fatto perdere le sue tracce(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:10:00 GMT)