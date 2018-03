Wifi gratis nei comuni - ecco come ottenere i fondi dell’Europa : L’Europa vuole promuovere il Wifi gratis nei comuni È ai blocchi di partenza il progetto Wifi4Eu, con cui la Commissione europea assegnerà risorse ai comuni per installare connessioni internet senza fili gratuite. Con qualche settimana di ritardo rispetto a quanto anticipato da Wired, Bruxelles ha lanciato il portale su cui città e paesi del vecchio continente potranno fare richiesta per un buono da 15mila euro per installare punti Wifi in ...

Come diminuire consumo batteria smartphone : l’App che monitora GPS e Wifi gratis : Volete diminuire il consumo della batteria del vostro smartphone Android? Quest’applicazione completamente gratuita vi permette di monitorare il GPS e la scansione del Wifi.Se siete utenti un po’ “smanettoni” vi sarete sicuramente accorti che nonostante il vostro smartphone android sia piuttosto recente, il livello dell’autonomia della batteria a volte non riesce a seguire le vostre esigenze.Infatti le applicazioni ...

Milano - come accedere al Wifi gratis dell’Atm in metropolitana : (Foto: Diletta Parlangeli) Dal 21 febbraio, chi si trova nelle banchine e nei mezzanini della stazione metro di Milano Duomo M1 e M3 può accedere al servizio wifi gratuito. A partire da marzo questa possibilità verrà estesa anche alla stazione di San Babila (M1) e ad aprile anche alla stazione Cadorna (M1 e M2). L’Azienda trasporti milanesi (Atm), grazie alla collaborazione con Fastweb, intende coprire l’intera rete meneghina. Lo scopo di questa ...

Rete Wifi gratis in metro : ci pensano Fastweb e ATM : Prende il via oggi la fase di sperimentazione che permetterà agli utenti della Rete metropolitana di Milano di accedere ad …

Dove trovare Wifi gratis : Vi è mai capitato di trovarvi in giro e rimanere improvvisamente senza connessione dati? Che abbiate terminato la promozione o che ci siano malfunzionamenti della rete poco importa. Per quanto usiamo internet con lo smartphone in questo periodo storico, potrebbero nascere dei problemi non indifferenti. Proprio per questo motivo oggi vogliamo parlarvi di Dove trovare WiFi gratis. Questo potrebbe “salvarci” in molte situazioni: mail di ...