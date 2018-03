WhatsApp è pronto ad accogliere due novità

businessandtech

: Tipicamente non sono bastarda via whatsapp ma mettici il ciclo in arrivo, una settimana passata a stare male e l’un… - mariosboobs : Tipicamente non sono bastarda via whatsapp ma mettici il ciclo in arrivo, una settimana passata a stare male e l’un… - EXnotiziedalM5S : Agevolo chi voglia far partecipe via WhatsApp i suoi contatti del riassunto di @borghi_claudio in cui elenca I FATT… - _lagol : RT @_lagol: Sei pronto ad accettare la sfida? Allora visita il mio sito -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) ... ma per non rischiare di perdere utenza in un mercato sempre più agguerrito e concorrenziale, l'app di messaggistica istantanea più famosa al mondo continua ad aggiornarsi, per offrire un servizio ...