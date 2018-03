Web tax - la Commissione propone nuove misure : La Commissione europea ha proposto oggi nuove norme per garantire che le attività delle imprese digitali siano tassate in modo equo e favorevole alla crescita nell'Unione Europea . Due le proposte ...

Arriva la Web tax europea? Proposta tassa 3% su ricavi per Facebook - Google - Uber e gli altri big della Rete : Per costringere i giganti del web a pagare le tasse laddove producono profitti, la Commissione Ue propone una soluzione 'temporanea', applicabile da subito: una tassa del 3% sui ricavi da vendita di spazi pubblicitari (come Google), cessione di dati (come Facebook) e attività di intermediazione tra utenti e business (come Uber), applicabile a società con un fatturato globale superiore a 750 milioni di euro ed uno europeo sopra i 50 ...

Tecnologici in tensione : al G20 si discute di Web tax : Teleborsa, - Alta tensione per le aziende tecnologiche del web , che sui mercati finanziari stanno accusando pesanti flessioni visto anche lo scandalo di Facebook sui "profili" rubati per fini ...

Dazi - tassi e Web tax agitano i mercati : ... come già detto a dicembre, tre rialzi per il 2018, oppure se il Board è ora orientato, sulla base dei dati in arrivo dall'economia e dalla risposta positiva del mercato alle recenti aste dei Bond, a ...

Dazi e Web tax al centro del G20. In arrivo il primo aumento dei tassi dell'era post Yellen : ... Peter Altmaier, Pier Carlo Padoan, Luis De Guindos e Philip Hammond - per porre l'accento sulla necessità di approfondire il dibattito sul tema della tassazione dell'economia digitale. Da superare ...

Web tax - Usa contrari a misura Ue : sale tensione commerciale : sale la tensione fra Stati Uniti e Unione Europea, già alta per i dazi sull'acciaio e l'alluminio voluti dal presidente Donald Trump. Il segretario al Tesoro, Steve Mnuchin, è infatti contrario alla ...

Web tax europea fino al 5% - il confronto con quella italiana : Nel mirino finiscono allora i vari Google, Facebook, Twitter e Instagram, ma anche Amazon, Airbnb e Uber, solo per citare i player più noti.

Roma taxi Web strumento agile e immediato : Velocizzare i servizi a disposizione dei tassisti e degli utenti attraverso una nuova e più veloce piattaforma web che permetta

Commercio : Ascom Padova - altro che dazi - serve parità trattamento fiscale su Web tax (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Si tratta comunque ‘ puntualizza il presidente dell’Ascom ‘ di somme che, per quanto rilevanti in termini assoluti, sono ridicole in termini di rapporto ai volumi sviluppati in questi anni. Non possiamo, quindi, che salutare con favore l’introduzione nel sistema fiscale del nostro Paese della “web tax” anche se riteniamo che debba essere uniformato il sistema ...

Commercio : Ascom Padova - altro che dazi - serve parità trattamento fiscale su Web tax (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il danno – continua Bertin – è doppio: da un lato consente ai grandi operatori mondiali dell’e-commerce di operare con un vantaggio competitivo non indifferente nei confronti del Commercio “classico” visto che i loro prodotti vengono venduti quasi esentasse e dall’altro

Commercio : Ascom Padova - altro che dazi - serve parità trattamento fiscale su Web tax : Padova, 12 mar. (AdnKronos) - "Lo spauracchio, adesso che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di intraprendere questa strada, si chiama dazio. Ma c’è un altro problema, che ai più sembra sfuggire, che sta mettendo in seria difficoltà l’intero sistema Paese ed è quello delle tran

