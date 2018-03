Wall Street positiva dopo rialzo tassi Fed

I rischi maggiori secondo Wall Street e come posizionarsi : La banca centrale Usa, che si riunisce oggi con Jerome Powell a presiedere il comitato di politica monetaria per la prima volta, dovrebbe imporre una stretta monetaria alzando il costo del denaro ...

Borsa : Wall Street apre debole in attesa Fed - Dj -0 - 03%

Facebook ancora in calo a Wall Street. Zuckerberg parlerà nelle prossime ore : Facebook ancora in calo all'avvio delle contrattazioni a Wall Street. I titoli del social media perdono l'1,92% con lo scandalo Cambridge Analytica. nelle ultime due sedute Facebook ha bruciato 49 miliardi di dollari di capitalizzazione, quanto il valore di Tesla. Cresce intanto l'attesa per le parole dell'amministratore delegato e fondatore di Facebook Mark Zuckerberg: secondo il sito d'informazione Axios, che cita una fonte vicina al giovane ...

A Wall Street gli acquirenti si ritirano in attesa della Fed : Sotto i riflettori Amazon che ha battuto Alphabet, la holding cui fa capo Google, diventando la seconda società quotata in Borsa che vale più al mondo dopo Apple. Il valore di quest'ultima è di 889,2 ...

Facebook non ferma Wall Street e i Btp ignorano BlackRock : Cattive notizie anche per l'indice della fiducia dell'economia italiana, in forte calo a marzo , -20,7 punti, a -5,4, . I BTP SNOBBANO L'ALLARME DI BlackRock BlackRock ha lanciato l'allarme sui Btp. ...

Borsa : Wall Street chiude positiva - Dj +0 - 48% - Nasdaq +0 - 27%

Borsa : Wall Street chiude positiva : Chiusura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,48% a 24'728,58 punti, il Nasdaq avanza dello 0,27% a 7'364,30 punti men...

Facebook : il pressing dei regolatori continua a fare soffrire il titolo a Wall Street : ... in cui l'aspirante presidente Francis Underwood aveva reclutato una prostituta per rovinare la carriera politica di un avversario. Altri legislatori hanno chiesto a Chuck Grassley, il repubblicano ...

Facebook : affonda a Wall Street : ...ha perso quasi 5 miliardi di dollari con il tonfo in Borsa in seguito allo scandalo per l'uso dei dati del social da parte della società anglo-americana di raccolta dati e consulenza politica ...

Facebook : affonda a Wall Street : ANSA, - NEW YORK, 20 MAR - Facebook peggiora a Wall Street, dove arriva a perdere oltre il 5% con lo scandalo di Cambridge Analytica. Nella giornata di ieri Mark Zuckerberg ha perso quasi 5 miliardi ...

Wall Street in lieve rialzo in attesa della Fed : Partenza cauta per la borsa americana nel giorno in cui prende il via la riunione della Federal Reserve . Domani 21 marzo 2018 ci sarà l' annuncio sui tassi di interesse e la conferenza stampa del neo ...

Wall Street incerta con lo sguardo rivolto a dazi e Fed : Il mercato seguirà con attenzione la conferenza stampa del presidente Jerome Powell, per cercare di capire quali saranno i futuri orientamenti in tema di politica monetaria. Intanto continua a tenere ...

Wall Street crollo non solo per colpa di Facebook. Perchè la Borsa Usa è venuta giù? : Una svolta, guardando i prospettiva, potrebbe esserci non tanto oggi ma domani quando la Federal Reserve comunicherà le sue decisioni di politica monetaria. Gli analisti sono concordi nel ritenere ...

Fb - bufera Cambridge Analytica Il capo security verso l'addio Titolo in calo del 6 - 8% a Wall Street : Tempesta di accuse su Facebook per il caso della britannica Cambridge Analytica, la societa' che ha raccolto i dati personali di oltre 50 milioni di utenti del social media, violandone la policy ed influenzando le presidenziali americane Segui su affaritaliani.it