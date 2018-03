Volley | Volley Scuola | volano l' IIS Via Silvestri | il Leonardo da Vinci e il Di Vittorio

Volley femminile - il Club Italia torna in Serie A1? Campionato a 14 squadre e spazio alle azzurrine per la Nazionale : La prossima Serie A1 di Volley femminile sarà allargata a quattordici squadre? Questo è quello che trapela dalle dichiarazioni che Renzo Gobbi, Presidente di Filottrano, ha rilasciato a iVolleymagazine: “Abbiamo più che una speranza di poter continuare a calcare i campi di Serie A1. Manca ancora l’ufficialità ma il prossimo Campionato, avendo la Federazione manifestato la volontà di portare il Club Italia a giocare nella massima ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Novara e Conegliano sfidano Galatasaray e Kazan - match da brividi ai quarti di finale : Novara e Conegliano sono pronte per disputare l’andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di Volley femminile. Le due formazioni saranno impegnate oggi in due sfide durissime contro due autentiche corazzate, due incontri molto complicati e decisivi per sperare di approdare alla Final Four di Bucarest. Le Campionesse d’Italia voleranno a Istanbul per affrontare il Galatasaray (ore 17.00), formazione turca che coach ...

Volley - Champions League 2018 : Perugia-Halkbank Ankara - ritorno ottavi di finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi mercoledì 21 marzo si gioca Perugia-Halkbank Ankara, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I Block Devils vanno a caccia del passaggio del turno: dopo aver vinto l’anData per 3-0 in Turchia, i Block Devils potranno accontentarsi di conquistare due set per accedere ai quarti di finale. I ragazzi di Lorenzo Bernardi partono con tutti i favori del pronostico e vogliono subito riscattare la ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Galatasaray-Novara - andata quarti di finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi mercoledì 21 marzo si gioca Galatasaray Istanbul-Novara, anData dei quarti di finale della Champions League 2018 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia saranno impegnate nella tana dello squadrone turco con l’obiettivo di mettere un’importante ipoteca sulla qualificazione alla Final Four di Bucarest. Le piemontesi hanno tutte le carte in regola per fare la differenza contro Kosheleva e compagne: una formazione che ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Conegliano-Dinamo Kazan - andata quarti di finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi mercoledì 21 marzo si giocherà Conegliano-Dinamo Kazan, anData dei quarti di finale della Champions League 2018 di Volley femminile. Le Pantere vanno a caccia di un’autentica impresa contro la corazzata russa: ci sarà bisogno di tutto il sostegno del PalaVerde per sconfiggere lo squadrone di Mammadova, Voronkova, Startseva e Koroleva. Serviranno le migliori giocate di Bricio, Hill e Fabris per cercare di ottenere la vittoria e ...

Volley : Champions League - Trento vince 3-0 ed è ai Play Off 6 : LA CRONACA DEL MATCH- Nello starting six della Trentino Diatec Lorenzetti offre fiducia a Teppan , al posto di Vettori, e Hoag , per Lanza, ; confermati gli altri cinque effettivi, con Giannelli in ...

Volley - Champions League 2018 – Trento stritola lo Chaumont e vola ai quarti di finale! Sarà derby con Civitanova? : Trento si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di Volley maschile e conferma la sua grande tradizione europea. I dolomitici non hanno deluso il proprio pubblico e hanno sconfitto lo Chaumont per 3-0 (26-24; 25-23; 27-25) rimontando così il 2-3 maturato la scorsa settimana in casa dei Campioni di Francia. I ragazzi di coach Lorenzetti hanno sofferto come previsto contro la formazione del Professor Silvano Prandi ma sono ...

Volley : Cev Cup - Verona esce a testa alta : LA CRONACA DEL MATCH- Nel primo set lo Ziraat tiene bene gli attacchi di Verona a muro e trova il primo break fin dalle prime battute, con un mani out di Konarski , 3-1, ; al primo time out tecnico i ...

Volley - CEV Cup 2018 – Verona sfiora la rimonta in Turchia ma passa lo Ziraat Ankara : addio Finale per i gialloblù : Verona ha sfiorato il colpaccio in Turchia ma purtroppo non è riuscita a qualificarsi alla Finale della CEV Cup 2018 di Volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. Gli scaligeri, dopo la sconfitta per 3-1 patita in casa, sono riusciti a battere lo Ziraat Bankasi Ankara per 3-2 (25-20; 25-20; 20-25; 24-26; 15-11) ma il risultato non è sufficiente per proseguire la propria avventura europea. I ragazzi di coach Grbic si ...

Volley : Play Off Challenge - Castellana Grotte-Latina per un posto nei quarti : BARI - Gara 2 degli ottavi di Play Off Challenge, torneo che assegna un posto nelle prossime Coppe Europee, fra la BCC Castellana Grotte - Taiwan Excellence Latina . Il turno, che ha già fatto ...