Volley femminile | Champions League 2018 | Galatasaray-Novara | andata quarti di finale

Volley femminile - Champions League 2018 : Conegliano-Dinamo Kazan - andata quarti di finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi mercoledì 21 marzo si giocherà Conegliano-Dinamo Kazan, anData dei quarti di finale della Champions League 2018 di Volley femminile. Le Pantere vanno a caccia di un’autentica impresa contro la corazzata russa: ci sarà bisogno di tutto il sostegno del PalaVerde per sconfiggere lo squadrone di Mammadova, Voronkova, Startseva e Koroleva. Serviranno le migliori giocate di Bricio, Hill e Fabris per cercare di ottenere la vittoria e ...

Volley : l'Under 17 Femminile si radunerà al Centro Pavesi : MILANO- Stage di preparazione, dal 25 al 31 marzo, per la nazionale Femminile Under 17 in vista dei Campionati Europei di categoria. Marco Mencarelli ha convocato al Centro Pavesi diciassette ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Quarti di finale - gara1 : le migliori italiane. Egonu e Ortolani dinamitarde - De Gennaro perfetta : Nel weekend si sono disputate le gara1 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in vista nel weekend. PAOLA Egonu. Continua a comportarsi da vero fenomeno ed è la protagonista assoluta della vittoria di Novara contro Firenze. Le Campionesse d’Italia si fanno prendere per mano dal proprio opposto che si scatena mettendo a segno 27 punti (50% in ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Quarti di finale : Conegliano e Scandicci passeggiano in gara1 : Dopo i due anticipi di ieri, oggi si sono disputate le altre gara1 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Le due grandi favorite si sono imposte nettamente per 3-0 di fronte al proprio pubblico e settimana prossima potranno chiudere i conti in trasferta. Scandicci ha travolto Pesaro con un perentorio 3-0 (25-15; 25-21; 25-21). Tutto facile per Isabelle Haak (19 punti), Bethania De La Cruz (13) e Adenizia (11, 4 muri) ...

Volley / B2 femminile - la My Mech Cervia espugna La Spezia - 0-3 - : Lo 0-3 , 23-25, 23-25, 17-25, esterno vale tantissimo nell'economia dell'obiettivo stagionale ed introduce nel modo migliore la settimana che porterà, sabato prossimo, alle 21, al palasport di via ...

Pallavolo serie D femminile : sfida tra Virtus 1962 e Fer. Pi. Volley Pianopoli : Pianopoli - La partita dell'ultima giornata di calendario del campionato di Pallavolo serie D femminile ha visto affrontarsi nel Palacolor sito sul lungomare di Pellaro la squadra della Virtus 1962 ...

Volley : A2 Femminile - Brescia batte Perugia e si prende la vetta : IL TABELLINI- SAVALLESE MILLENIUM Brescia - BARTOCCINI GIOIELLERIE Perugia 3-0 , 25-14 26-24 25-15, SAVALLESE MILLENIUM Brescia: Villani 13, Veglia 6, Decortes 9, Dailey 13, Gioli 11, Prandi 3, ...

Volley : A1 Femminile - Gara 1 Play Off - Novara batte Firenze - Monza espugna Busto : I TABELLINI- IGOR GORGONZOLA Novara - IL BISONTE Firenze 3-1 , 25-20 25-15 24-26 25-16, IGOR GORGONZOLA Novara: Gibbemeyer 10, Skorupa 3, Plak 14, Chirichella 13, Egonu 27, Piccinini 8, Sansonna , L, ,...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Quarti di finale : Novara schiaccia Firenze - show Egonu. Monza espugna Busto Arsizio : Sono iniziati i Playoff Scudetto di Volley femminile. Serata dedicata alle gara1 dei Quarti di finale: si sono giocate due partite, le altre si disputeranno domani pomeriggio (Conegliano-Modena e Scandicci-Pesaro). Novara conferma il pronostico della vigilia e sconfigge Firenze per 3-1 (25-20; 25-15; 24-26; 25-16). Le Campionesse d’Italia non hanno avuto grossi problemi contro le toscane grazie al solito show di Paola Egonu (27 punti, 3 ...

Volley : A2 Femminile - Club Italia pronto riscatto - Ravenna ko : LA CRONACA DEL MATCH- Splendida cornice di pubblico al Centro Pavesi, con quasi 400 spettatori presenti; tra loro anche il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Bruno Cattaneo. Formazioni ...

Volley : A1 Femminile - al via i quarti Play Off - domani si gioca a Novara e Busto : ROMA- L'esaltante corsa verso lo scudetto parte domani sera con le prime due sfide di Gara 1 dei quarti di finale Play Off della Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A1 Femminile. Alle 20.30 Al PalaIgor ...

Volley : A2 Femminile - Mondovì riposa - Cuneo e Brescia possono superarla : ROMA- Ancora una possibile svolta nella classifica della Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A2 Femminile. Nella 30a giornata la capolista LPM Bam Mondovì osserverà il turno di riposo e le più ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Scattano i quarti di finale : Novara favorita - Scandicci per il colpo - Conegliano rischia : Nel weekend inizieranno i Playoff Scudetto di Volley femminile. Si parte con la gara1 dei quarti di finale, le prime quattro della classe giocheranno in casa e cercheranno di mettere subito in chiaro le cose. Novara incomincerà la difesa del titolo contro Firenze. Le Campionesse d’Italia, dopo aver vinto la regular season in maniera rocambolesca, sfideranno le toscane in un incontro che sembra senza storia: Paola Egonu e compagne ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Scattano i quarti di finale : Novara favorita - Scandicci per il colpo - Conegliano rischia : Nel weekend inizieranno i Playoff Scudetto di Volley femminile. Si parte con la gara1 dei quarti di finale, le prime quattro della classe giocheranno in casa e cercheranno di mettere subito in chiaro le cose. Novara incomincerà la difesa del titolo contro le Firenze. Le Campionesse d’Italia, dopo aver vinto la regular season in maniera rocambolesca, sfideranno le toscane in un incontro che sembra senza storia: Paola Egonu e compagne ...