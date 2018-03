Volley | Champions League | Trento vince 3-0 ed è ai Play Off 6

Volley - Champions League 2018 – Trento stritola lo Chaumont e vola ai quarti di finale! Sarà derby con Civitanova? : Trento si qualifica ai quarti di finale della Champions League 2018 di Volley maschile e conferma la sua grande tradizione europea. I dolomitici non deludono il proprio pubblico e sconfiggono lo Chaumont per 3-0 (26-24; 25-23; 27-25) rimontando così il 2-3 maturato la scorsa settimana in casa dei campioni di Francia. I ragazzi di coach Lorenzetti soffrono come previsto contro la formazione del Professor Silvano Prandi ma riescono a fare la ...

Volley - Champions League 2018 – Trento per la rimonta contro lo Chaumont! Serve la vittoria per i quarti di finale : Dentro o fuori. Questa è la grande notte di Trento che vuole proseguire la propria avventura nella Champions League 2018 di Volley maschile. I dolomitici sfideranno lo Chaumont nel ritorno degli ottavi di finale: dopo avere perso il match d’andata, i ragazzi di Lorenzetti dovranno vincere per 3-0 o 3-1 oppure imporsi al tie-break e aggiudicarsi il golden set per passare il turno. Un’impresa assolutamente alla portata della Diatec che ...

Volley - Champions League 2018 : Trento-Chaumont - ritorno ottavi di finale. Data - programma - orario d'inizio - tv e streaming : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports , canale 204 della piattaforma Sky, , in diretta streaming su Sky Go e su laola.tv. MARTEDI' 20 MARZO: 20.30 Diatec Trentino vs Chaumont Haute ...

Volley : Champions League - Trento - Perugia e Civitanova a caccia dei Play Off 6 : ROMA- Per le tre italiane, Trentino Diatec , Sir Safety Perugia e Cucine Lube Civitanova , in corsa in Champions League è arrivato il tempo della resa dei conti. Fra martedì e giovedì si giocano le ...

Volley : Champions League - le tre italiane si giocano il passaggio ai Play Off 6 : ROMA- Tre sfide, spalmate in tre giorni, per le tre italiane impegnate nei Play Off 12 di Champions League, che possano valere la qualificazione ai Play Off 6. Esordio ottimo per la Sir Colussi Sicoma ...

Volley Champions League - tutti i risultati del PlayOff 12 : ... HalkBank-Perugia, riparte la corsa Champions dei Block Devils: come seguire il match Superlega Volley, Perugia-Ravenna 3-1: cronaca e tabellino Superlega Volley, Perugia-Ravenna le probabili ...

Volley : Champions League - Trento sconfitta al tie break : LA CRONACA DEL MATCH- La Trentino Diatec si presenta al Complex Sportif Rene Tys di Reims in formazione tipo: Giannelli agisce in regia, Vettori è l'opposto, Lanza e Kovacevic schiacciatori, Eder e ...

Volley - Champions League 2018 – Trento crolla contro lo Chaumont di Prandi! Serve la rimonta per i quarti di finale : Sorprendente scivolone di Trento nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I dolomitici sono crollati al Complex Sportif Rene-Tys di Reims, sconfitti dalla Chumont per 3-2 (17-25; 25-22; 25-20; 21-25; 15-10): i Campioni di Francia hanno clamorosamente battuto i ragazzi di Lorenzetti che dovranno assolutamente risalire la china nel match di ritorno se vorranno passare il turno. Settimana prossima, di ...

Volley : Champions League - la Lube va sotto 2-0 ma poi vince in rimonta : IL TABELLINO- PGE SKRA BELCHATOW - CUCINE Lube CIVITANOVA 2-3 , 27-25, 28-26, 13-25, 22-25, 10-15, PGE SKRA BELCHATOW: Lomacz 0, Ebadipour ghara m. 9, Lisinac 17, Wlazly 19, Bednorz 16, Klos 6, ...

Volley - Champions League 2018 – Civitanova vince la battaglia di Lodz! Sconfitto il Belchatow al tie-break : rimonta da urlo : Civitanova ha gettato il cuore oltre l’ostacolo ed è riuscita nell’impresa mastodontica di rimontare dallo 0-2 davanti ai 10000 infuocati tifosi che hanno gremito l’Atlas Arena di Lodz. I Campioni d’Italia hanno Sconfitto il PGE Skra Belchatow per 3-2 (25-27; 26-28; 25-13; 25-22; 15-10) nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile e hanno compiuto un piccolo passo verso la ...

Volley - Champions League 2018 – Ottavi di finale : Civitanova nella bolgia di Lodz - Trento sfida lo Chaumont! Che incroci con Piazza e Prandi : Dopo la vittoria di Perugia ad Ankara, oggi scenderanno in campo le altre due squadre italiane impegnate nell’andata degli Ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. Le nostre squadre saranno impegnate in trasferta contro due avversarie di caratura differente. Civitanova è chiamata al colpaccio nella bolgia dell’Atlas Arena di Lotz contro il PGE Skra Belchatow di Roberto Piazza, già sconfitto nella semifinale ...