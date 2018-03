Volley | Challenge Cup | Ravenna che impresa ! conquistata la finale

Volley - Challenge Cup 2018 – Ravenna monumentale! Espugnata Ankara al golden set - si vola in Finale : Ravenna ha compiuto l’impresa e si è qualificata alla Finale delle Challenge Cup 2018 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I giallorossi si sono letteralmente superati e hanno sovvertito il pronostico della vigilia ribaltando la sconfitta per 3-0 maturata la scorsa settimana al Pala De Andrè. I ragazzi di coach Soli hanno espugnato Ankara battendo il Maliye Piyango per 3-1 (25-22; 22-25; 25-19; 25-19) e ...

Diretta/ Ankara Ravenna (1-3 G) streaming e risultato live : Bunge in finale! (Challenge Cup - Volley maschile) : Diretta Ankara Ravenna, info streaming video e tv: orario e risultato live. Missione impossibile per la Bunge che, nella semifinale di Challenge Cup, deve ribaltare lo 0-3 dell'andata(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:47:00 GMT)

Ankara Ravenna/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Challenge Cup - Volley maschile) : diretta Ankara Ravenna, Info streaming video e tv: orario e risultato live. Missione impossibile per la Bunge che, nella semifinale di Challenge Cup, deve ribaltare lo 0-3 dell'andata(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 06:33:00 GMT)

Volley : Play Off Challenge - Castellana Grotte-Latina per un posto nei quarti : BARI - Gara 2 degli ottavi di Play Off Challenge, torneo che assegna un posto nelle prossime Coppe Europee, fra la BCC Castellana Grotte - Taiwan Excellence Latina . Il turno, che ha già fatto ...

Volley : Play Off Challenge - Sora batte Vibo e conquista Gara 3 : LA CRONACA DEL MATCH- Allo starting Players coach Mario Barbiero rivoluziona il suo sestetto proponendo per la battaglia la diagonale Seganov- Duncan Thibault, i centrali Caneschi e Mattei, i ...

Volley : Play Off Challenge - Gara 2 : Vibo a Sora per conquistare i Quarti : ROMA - Tra domenica e mercoledì sera si gioca Gara 2 degli Ottavi di Finale Play Off Challenge nella quale Vibo Valentia e Latina cercano di strappare in trasferta il pass per i Quarti, mentre Sora e ...

Volley : Challenge Cup - Ravenna cede ai turchi dello Maliye Piyango : IL TABELLINO- BUNGE Ravenna - Maliye Piyango SK ANKARA 0-3 , 21-25, 19-25, 23-25, BUNGE Ravenna: Orduna 1, Marechal 2, Diamantini 1, Buchegger 19, Poglajen 17, Georgiev 1, Goi , L, , Mazzone , L, , ...

Volley - Challenge Cup 2018 – Ravenna travolta dal Maliye Ankara nella semifinale d’andata : 0-3 al Pala De Andrè : Ravenna è stata travolta dal Maliye Piyango Ankara nella semifinale d’andata della Challenge Cup 2018 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. La formazione turca passa al Pala De Andrè per 3-0 (25-21; 25-19; 25-22) e ipoteca la qualificazione alla Finale. I giallorossi, infatti, per accedere all’atto conclusivo dovranno vincere nella capitale turca per 3-0 o 3-1 e poi imporsi al golden set: attualmente ...

Volley : Play Off Challenge - Vibo supera Sora in Gara 1 : Vibo VALENTIA- Parte forte la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nei F inale Play Off Challenge UnipolSai battendo la Biosì Indexa Sora con il punteggio di 3-1 in Gara 1 degli ottavi di finale. La ...

Volley : Superlega - Play Off Challenge : Latina spazza via Castellana Grotte : Latina- La Taiwan Excellence Latina s'impone in tre set sulla Bcc Castellana Grotte nella gara di andata degli ottavi del torneo per il quinto posto che mette in palio un posto in Europa. La gara di ...

Volley : Challenge Cup - a Lisbona la Bunge cerca la semifinale : RITORNO 4i DI FINALE- Martedì 27 febbraio 2018, ore 21.30 Sport Lisboa e Benfica , POR, - Bunge Ravenna , ITA, , Lagierski-Sabroso Moratilla, Tags: Challenge Cup , Bunge , Sporting Lisboa , Soli , ...

Volley - Challenge Cup 2018 : bella vittoria per il Bunge Ravenna nell’andata dei quarti sul Benfica : Eccellente vittoria per il Bunge Ravenna nell’andata dei quarti di finale della Challenge Cup di Volley: i romagnoli si sono imposti per 3-1 (22-25, 25-22, 25-23, 25-20) in casa sui portoghesi del Sporting Lisboa Benfica. Successo davvero convincente, che spiana la strada verso una semifinale che sarebbe strepitosa. Striscia di vittorie consecutive eccezionale per il Bunge che fa sei nelle ultime sei uscite tra campionato e coppe. Primo ...

Volley - Challenge Cup 2018 : Ravenna si impone per 3-2 in casa sul Gentofte nell’andata degli ottavi : ottavi di finale per quanto riguarda la Challenge Cup 2018: l’unica italiana impegnata, il Bunge Ravenna, è riuscita (anche se a fatica) nell’impresa di aggiudicarsi il match di andata in terra romagnola. La sfida ai danesi del Gentofte Volley è terminata per 3-2 (25-9, 20-25, 25-19, 25-27, 15-9): davvero un continuo capovolgimento di fronte continuo, con il tiebreak però dominato dalla squadra di casa. Se il primo set è stata una ...

Volley : Challenge Cup - Ravenna vince anche a Brno e vola nei quarti : LA CRONACA DEL MATCH- Il tecnico Ondrej Marek schiera il suo Brno con la diagonale formata dal regista Boula e l'opposto di scorta Rimal , Okosanovic in panchina, , le bande Hrazdira e Handlir e al ...