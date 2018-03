Volley | 21 anni dopo | la Bunge dei sogni torna in una finale europea

Giovanni Malagò : “Riduzione degli stranieri negli sport di squadra : calcio - Volley - basket. Decisione a marzo” : Giovanni Malagò è pronto per partire alla volta di PyeongChang dove l’8 febbraio scatteranno le Olimpiadi Invernali ma oggi ha presieduto la Giunta del Coni che ha affidato a Roberto Fabbricini il ruolo di Commissario della FIGC. Il Presidente del Coni ha ricevuto in dote il ruolo di Commissario della Lega Serie A con l’obiettivo di risolvere i problemi che affliggono il nostro calcio. Il numero 1 dello sport italiano ha parlato ...

Volley - quanti soldi garantisce lo sponsor DHL all’Italia? Assegno milionario per tre anni - il giallo sulle maglie piace : Molti appassionati hanno criticato le nuove maglie della Nazionale Italiana di Volley: la banda gialla sponsorizzata da DHL non ha riscosso il gradimento totale dei tifosi che sui social hanno storto il naso per il contrasto tra il canarino della multinazionale dei trasporti e l’azzurro tipico delle nostre squadre. I nostri occhi si abitueranno nel corso della lunga estate caratterizzata dalla Nations League e soprattutto dai Mondiali (in ...

Volley - clamoroso scambio Juantorena-Leon? Sfida Civitanova-Perugia! Simona Gioli torna in Serie A a 40 anni. Antonov saluta : Il mercato di Volley sembra essersi letteralmente infiammato. La bomba di giornata è stata lanciata dalla Gazzetta dello Sport che riporta la possibilità di un clamoroso scambio tra Osmany Juantorena e Wilfredo Leon: la Pantera volerebbe allo Zenit Kazan, il più giovane schiacciatore sbarcherebbe a Civitanova. Uno scambio tra ex cubani (Osmany gioca per l’Italia, Leon militerà per la Polonia). Sarebbe davvero clamoroso anche perché Leon ha ...

Volley - Andrea Masini da RECORD : gioca titolare in Serie A a quasi 47 anni! Un palleggio nel mito - tra i più vecchi di sempre : Andrea Masini è tornato a giocare in un campionato “professionistico” alla veneranda età di 46 anni, 11 mesi e 18 giorni! Il palleggiatore, infatti, è stato schierato titolare da Massa nell’ultimo match della regular season di Serie A2 (vinto al tie-break contro Castellana Grotte). Non giocava addirittura dal 2012 con la casacca di Santa Croce e la notizia curiosa è che fino allo scorso 21 novembre era l’allenatore ...

Volley - Alessandro Fei : indomabile highlander - 39 anni da dominatore. Opposto stellare - alternativa da Nazionale? : La carta d’identità riporta 39 anni, 22 stagioni da professionista nel mondo della pallavolo, 20 anni fa esordì in Nazionale e poi andò a vincere il Mondiale in Giappone, l’ultimo della Generazione dei Fenomeni. A inizio 2018, quando ormai tutti i giganti di un’era indimenticabile si sono ritirati, quando il ricordo del cambio palla è ormai sbiadito e alberga nella mente solo di qualche sparuto highlander, Alessandro Fei è ...

Volley : A1 Femminile - Giovanni Caprara è il nuovo tecnico di Firenze : Nel 2014 si trasferisce in Turchia, all'Eczac?ba??, dove rimane due stagioni portando a casa un'altra Champions League e la sua prima Coppa del Mondo per club, poi nel 2016 torna in Italia, a ...