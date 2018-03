Volkswagen - Una settimana con la Golf GTI Day 3

Volkswagen - Una settimana con la Golf GTI [Day 2] : La protagonista del nostro Diario di bordo questa settimana è la Golf GTI Performance 2.0 TSI. Equipaggiata con un 2.0 litri a benzina da 230 CV a 4.700 giri e 350 Nm di coppia massima a 1.500 giri, abbinato al DSG a sette marce, promette 250 km/h di velocità massima e un'accelerazione da 0-100 in 6,4 secondi. Lunga 4 metri e 27 cm, larga 1,79 e alta 1,44, offre un bagagliaio con capacità variabile fra 380-1.270 litri e pesa 1.382 ...

Volkswagen difende il Diesel : 'È una soluzione - non un problema' : BERLINO - Il gruppo Volkswagen intende spingersi con decisione sulla strada delle auto elettriche, ma questo non significa che abbandonerà i motori tradizionali. Soprattutto, l'industria tedesca n on ...