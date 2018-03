“Voi non sapete…” Il Segreto | verità choc su Mariana Castañeda Quella perdita

caffeinamagazine

: Questa sera chiamala come vuoi...anteprima?Solo per gli amici?Dopo 4 ristoranti non perdere #4hotel su @SkyUno una… - barbierichef : Questa sera chiamala come vuoi...anteprima?Solo per gli amici?Dopo 4 ristoranti non perdere #4hotel su @SkyUno una… - fedefederossi : Fosse per noi dedicheremmo molto più tempo ad ognuna di voi, ma così facendo non riusciremmo a vedervi tutti. Ci ri… - barbierichef : Ragazzi ho una sorpresa per voi! Domani sera, dopo l’ultima puntata di 4 ristoranti andrà in onda in anteprima su… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Un omicidio. Il sangue che scorre. Poi le lacrime e la voglia di vendetta. Sale la tensione a Puente Viejo dove ormai è guerra tutti contro tutti. Amici che diventano nemici. Tradimenti e false promesse, e un dato ineluttabile, la morte diche ha gettato nello sconforto Nicolas, Alfonso e tutti i protagonisti delche, nonostante la scomparsa, continua ad essere uno dei punti nodali della storia. Mentre infatti Nicolas e Alfonso cercano di lenire il dolore per ladell’amate moglie esorella, arriva la notizia telefonica da Murcia che riporta la notizia della libertà di Dos Caras, il figlio del colonnello Perez Ayala e assassino di. L’uomo è stata scarcerato per un vizio di forma e gira a piede libero in quel di Puente Viejo. Parole che fanno scoppiare una vera e propria bomba nel cuore dei due uomini. Da una parte Alfoso che, ...