Vladimir Luxuria fa un appunto sull’Isola dei Famosi a Mattino 5

Vladimir Luxuria difende Eva Henger dalle critiche : Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria si schiera dalla parte di Eva Henger Come tutti sapranno bene, Eva Henger , circa due mesi fa, ha fatto un’incredibile rivelazione su Francesco Monte, che ha creato polemiche a non finire. Cosa ha detto? In pratica la donna, poco prima di essere eliminata, ha accusato Francesco Monte di aver trasgredito il regolamento, fumando della marijuana nei giorni passati nel residence prima che iniziasse il reality ...

“È lui il fidanzato di Vladimir Luxuria”. Mara Venier spiffera tutto. Bellissimo - con un padre molto famoso e anche lui da poco sta conoscendo la notorietà. “Se lo è scelto bene…” : Quando c’è Vladimir Luxuria di mezzo, allora c’è da aspettarsi di tutto. Eccentrica, sempre sopra le righe, la transgender più famosa d’Italia, con una passato in parlamento tra le file di Rifondazione Comunista, è ormai presenza fissa nello studio dell’Isola dei Famosi. Sempre fedele a se stessa e senza peli sulla lingua, Vladimir ha messo gli occhi su un bel giovanotto: il figlio di Franco Terlizzi, Michael. Una simpatia che non è ...

Isola dei famosi - Vladimir Luxuria - confessione a Spy : folle d'amore per Michael Terlizzi : Mara Venier, nell'ultima puntata de L' Isola dei famosi , aveva indicato Michael Terlizzi come 'il nuovo fidanzato di Vladimir Luxuria '. E l'ex parlamentare trans esce allo scoperto sul settimanale Spy ...

Vladimir Luxuria contro Alessia Marcuzzi : Vladimir Luxuria lancia una frecciatina ad Alessia Marcuzzi per quanto riguarda il canna gate de L’Isola dei famosi. Vladimir ha confessato quelli che sono i suoi sospetti al settimanale “Nuovo” in un’intervista non risparmiandosi nei confronti della Marcuzzi. «Non affrontare nella diretta dell’Isola un fatto così grave come il canna-gate, soprattutto quando tutti gli altri programmi ne parlavano, può sembrare una ...