eurogamer

: Vivendi molla Ubisoft: vendute tutte le quote del publisher francese, entra il colosso cinese Tencent. #Ubisoft - Eurogamer_it : Vivendi molla Ubisoft: vendute tutte le quote del publisher francese, entra il colosso cinese Tencent. #Ubisoft - TrendOnline : Borse europee: Vivendi molla i videogiochi e fa volare Ubisoft - infoiteconomia : Vivendi molla la presa su Ubisoft e vende tutte le sue azioni per 2 miliardi di euro -

(Di mercoledì 21 marzo 2018)ha appena annunciato di aver smobilitato completamente il suo investimento nelle azioni di, che passano nel portafogli di un altro, questa volta asiatico, il gigante Tencent. Come riporta US Gamer,aveva provato a lungo ad acquisire il capitale di maggioranza deltransalpino senza successo, e dalla vendita del proprio pacchetto azionario ha ricavato l'importante cifra di 2 miliardi di euro.Tencent, già proprietaria di Riot Games e di una parte di Epic Games, diventerà quindi partner strategico diacquisendo il 5% dell'azienda e fornendo supporto per lo sviluppo di videogiochi in Cina. "Oggi,sta godendo dei vantaggi dalla nostra strategia a lungo termine e dalla trasformazione in un business redditizio", ha dichiarato Yves Guillemot, CEO di. "La compagnia è perfettamente posizionata per sfruttare i numerosi canali di ...