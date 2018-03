“Visto?” Sara pronta alla scelta ma l’ex | Nicola… Uomini e Donne | tutto da rifare? Quel

caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Le scelte, al trono classico di, sembrano sempre più difficili. Dopo aver ‘patito’ l’indecisione di Paolo Crivellin, il cui percorso nello studio di Maria De Filippi, è durato quasi quanto un parto, non va meglio coi nuovi tronisti, uno più insicuro dell’altro. Due a caso:e Nilufar (ma anche Nicolò non scherza, perché ancora non si è capito chi preferisce tra Marta e Virginia). Le due si sono contese un corteggiatore, Lorenzo, sin dall’inizio,fine, così almeno pare, ha ‘vinto’. Che però ha baciato Luigi nell’ultima esterna. Ahia. Lorenzo non l’ha presa bene e minacciato di abbandonare il programma. Ma i ‘problemi’ dinon sono finiti qui. Proprio adesso che lasembra vicina (così si mormora), a mettere ancora più pepe sul suo trono ecco che arriva il suo ex fidanzato, ...