Vincitori David di Donatello 2018 ”Ammore e Malavita” in testa con 15 candidature | segue

Cerimonia dei David di Donatello 2018 – Conduce Carlo Conti. I candidati e i Vincitori. : I David di Donatello, l’equivalente italiano dei Premi Oscar, vivranno la loro 62° edizione. Dopo due edizioni targate Sky-Magnolia, che non sono riuscite nell’intento di avvicinare il grande pubblico a questa manifestazione (su TV8 ha ottenuto, infatti, ascolti inferiori all’1%), l’evento ritorna in Rai e ritorna in diretta su Rai 1, a cinque anni dall’ultima volta. David DI Donatello 2018 | L’evento ...