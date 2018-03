VIDEO – Nicole Della Monica e Matteo Guarise | il programma corto dei Mondiali di Milano

Einar al serale di Amici 2018 per Paola Turci : l’incontro tra la prof. e Nicole (VIDEO) : Einar al serale di Amici 2018 per Paola Turci: è lui la sua prima scelta. La docente di canto Paola Turci, ad Amici di Maria De Filippi cambia idea e sostituisce Nicole con Einar. La cantante Nicole era il primo nome della lista di Paola Turci per quanto riguarda i concorrenti da portare alla fase serale ma, dopo le ultime esibizioni e dopo la puntata di sabato scorso, la docente ha cambiato idea e ha voluto comunicarlo personalmente a ...

Si apre voragine sulla Gianicolense : inghiottite due auto VIDEO : Alle ore 2.40 circa sulla circonvallazione Gianicolense altezza civico 28 a seguito di una voragine sono state coinvolte due autovetture, sul posto due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma ...

Nicole Orlando in Islanda con Le Iene/ VIDEO - aborto sistematico per i bimbi Down? "Vietato dire..." : Nicole Orlando in Islanda con Le Iene: il reportage di denuncia sulla decisione delle donne che scoprono di aspettare un bambino affetto dalla sindrome di down.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 16:35:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni puntate dal 12 al 17 febbraio : Nicole rivuole Lizzie [VIDEO] : Appuntamento con nuove anticipazioni italiane di Beautiful. Nelle puntate che saranno trasmesse la prossima settimana, Nicole si troverà davanti ad una scelta molto difficile. Dovrà decidere se firmare o no i documenti corretti per l’adozione di Lizzie, che ufficializzano come suoi genitori Maya e Rick. Inoltre, Quinn sarà finalmente libera dall’attentatore che voleva ucciderla, anche se ora subentreranno altri problemi. Continuando ...

ALESSANDRO TRA NICOLE E CLAUDIA/ VIDEO : triangolo amoroso nella scuola di Amici 17 - chi la spunterà? : CLAUDIA Manto e NICOLE Vergani sono finite al centro di un triangolo amoroso a causa di ALESSANDRO dei The JAb, che di recente avrebbe flirtato con entrambe (Amici 17)(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 07:57:00 GMT)

Beautiful - trame 5-10 febbraio : Maya sotto choc - ecco il tradimento di Nicole VIDEO : Nuovo appuntamento dedicato a Beautiful [Video], la popolare serie statunitense che va in onda su canale 5 dal lunedì al sabato subito dopo il TG5 Giorno. Cosa ci riserveranno le puntate che verranno trasmesse dal 5 al 10 febbraio 2018? Le anticipazioni ci rivelano che Sheila minaccera' Quinn mentre Nicole non rispettera' i patti con Maya e vorra' la custodia della piccola Lizzie. Nei paragrafi successivi troverete la trama completa degli ...

Nicole Kidman ai SAG Awards 2018 ringrazia Streep e Sarandon (VIDEO) : “A 40 anni eravamo finite - ora non più” : Nicole Kidman ai SAG Awards 2018 ha aggiunto un altro trofeo alla sua collezione: solo due settimane dopo aver portato a casa un Golden Globe per il suo ruolo in Big Little Lies, l'attrice australiana ha ottenuto un nuovo premio per l'interpretazione della serie HBO. SAG Awards 2018: LA LISTA DEI VINCITORI PER LE SERIE TV Per lei si è trattato di un debutto assoluto, visto che nonostante sia stata nominata 10 volte in passato, solo quest'anno ...

L’inedito di Nicole ad Amici 2018 scritto da Roberto Casalino : “Cantarla per te dev’essere liberatorio” (VIDEO) : L'inedito di Nicole ad Amici 2018 scritto per lei da Roberto Casalino. Una grande soddisfazione per la cantante della squadra del Fuoco, che potrà interpretare un brano scritto apposta per lei dal noto autore italiano, Roberto Casalino. Dopo la pausa natalizia, è tornato oggi l'appuntamento pomeridiano con la scuola di Amici di Maria De Filippi, in onda ogni pomeriggio dalle 13:30 su Real Time. Riprende da oggi lunedì 8 gennaio il percorso ...