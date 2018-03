Video de L’ultimo bacio di Carmen Consoli ai David 2018 | dall’omonimo film di Gabriele

L’ultimo abbraccio di Firenze ad Astori Le immagini|Video|I compagni : foto : Alle 10 nella Basilica di Santa Croce l’addio al difensore della Fiorentina, morto a 31 anni domenica. Centinaia di persone in piazza già nelle prime ore del mattino. Malore per il padre di Francesca Fioretti, la compagna di Astori

Funerale Davide Astori - è il giorno dell’ultimo saluto : Corone di fiori da Juve - Lazio - Sassuolo e Chievo [Video] : Funerale Davide Astori – L’ultimo saluto. E’ un giorno tristissimo per tutto il mondo del calcio e non solo per i funerali di Davide Astori, trovato morto nella stanza dell’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio. Centinaia le persone presenti in piazza Santa Croce a Firenze per i funerali, c’è anche chi è arrivato alle 7 per ...

Problemi PUBG nell’ultimo update - un glitch favorisce i giocatori in fin di vita (Video) : Una sfida che non conosce confini quella tra PUBG e Fortnite, i due Battle Royale che nel corso degli ultimi mesi hanno di fatto calamitato le attenzioni dei giocatori grazie a una formula videoludica assolutamente magnetica. I numeri, d'altro canto, non fanno altro che dare ragione ai rispettivi sviluppatori, con il mese di febbraio che ha fatto segnare per PUBG trenta milioni di giocatori totali e per Fortnite (che però può contare sulla ...

Justin Bieber ha detto la sua sull’ultimo Video di Drake “God’s Plan” : Tra un viaggio in Giamaica con Selena Gomez e una partita di hockey, Justin Bieber è sempre molto attento alle uscite musicali di colleghi e amici. [arc id=”d7ab7150-b725-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Qualche giorno fa è uscito il video del nuovo singolo di Drake “God’s Plan” – clicca qui per vederlo – nel quale il rapper canadese regala un milione di dollari a chiunque ne abbia bisogno. Justin è rimasto molto colpito da ...

Peluche - Frozen e supereroi l’ultimo saluto alla piccola Bea Foto - La sua battaglia - Video : Cinquecento persone si sono ritrovate questa mattina alla parrocchia Santo Volto per l'addio a Beatrice Naso, la bambina di otto anni portata via da un male senza nome che ha trasformato il suo corpo in armatura inamovibile

Fiorello/ Video - l’ospite dell’ultimo minuto : partenza da 10 e lode - conquista tutti! (Sanremo 2018) : Video, Fiorello svela la notizia shock dell'ultima ora: nella edizione del 2018 del Festival di Sanremo ci sarà anche lui come ospite. Il siciliano ha detto che farà lo scaldapubblico.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 21:10:00 GMT)

Federico Leardini/ Video - morto giornalista di Sky Tg24 : l’ultimo bizzarro Tweet e l’intervista con Burioni : Federico Leardini, morto giornalista di Sky Tg24: lascia figlia e moglie, stroncato in palestra da un infarto a38 anni. I ricordi social, le ultime intervista e quell'ultimo Tweet bizzarro(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 10:35:00 GMT)

Samp-Roma - che impatto per il baby Antonucci : assist stupendo per il goal (l’ultimo?) di Dzeko [Video] : Il recupero della 3^ giornata di Serie A tra Sampdoria e Roma è terminato sul punteggio di 1-1. I giallorossi hanno acciuffato il pareggio nei minuti di recupero grazie ad un goal di Edin Dzeko, forse l’ultimo con la maglia dei capitolini, anche se Monchi nel pre-partita ha stupito tutti. Il bosniaco ha battuto Viviano con un colpo di testa perfetto, ma gran parte del merito è del classe ’99 Antonucci che ha sfornato un assist ...

C’è un po’ di Walt Disney nell’ultimo successo “Per amore” di Aldo Losito con il Video ambientato nella notte dell’attacco degli inglesi alle navi a Taranto nella seconda guerra mondiale : Mottola – Ancora un successo di pubblico e di critica per Aldo Losito. Il cantautore di Mottola, reduce da “Niend e nisciun“, hit estiva con Cesko degli Aprés La Classe, è da un mese in tutte le più importanti radio del…Continua a leggere →

Venezuela - ucciso dal governo ex poliziotto oppositore di Maduro. Lui nell’ultimo Video : “Ci impediscono di arrenderci” : Lo scorso giugno era stato tra i protagonisti delle proteste contro il regime di Nicolas Maduro: aveva rubato un elicottero della polizia e l’aveva pilotato sopra la Corte suprema e il ministero dell’Interno, lanciando granate. Un “attacco terrorista e golpista”, l’aveva definito il presidente Venezuelano. Lunedì l’ex poliziotto Oscar Perez è stato ucciso dalle forze di sicurezza Venezuelana nella zona di El Junquito, nel ...

Esplosione a Sesto S. Giovanni distrutto l’ultimo piano di un palazzo|Foto|Video : È accaduto intorno alle 5 del mattino in via Villoresi. Lo scoppio per una fuga di gas nell’appartamento di un 73enne, che ha riportato ustioni di secondo grado. Ferite più lievi per la famiglia dei vicini, 5 persone tra cui un bambino. Diciotto persone evacuate

