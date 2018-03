“Vicini di salute” | Pfizer e Philips insieme per migliorare la gestione e la presa in

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 marzo 2018)la continuità assistenziale, potenziare le cure domiciliari mantenendo costante il monitoraggio delle condizioni cliniche, utilizzare tecnologie innovative di teleassistenza per supportare in maniera continuativa il paziente lungo tutto il percorso di cura: sono questi gli obiettivi didi, il progetto educazionale di, realizzato in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano peri percorsi diin carico dei pazienti che soffrono di patologie croniche. Il progetto, che coinvolge l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma, l’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Barletta – Andria – Trani (BAT) e il Policlinico di Milano, ha come focus specifico i pazienti che soffrono di artrite reumatoide, fibrillazione atriale e acromegalia. Si tratta di patologie croniche in cui il ...