Venezia | nuovo bando tombe monumentali

Perché in molti criticano il nuovo Frecciarossa Genova-Venezia : Nonostante i grandi proclami ci mette solo qualche minuto in meno dell'Intercity, per ragioni semplicissime, e potrebbe fare più danni che altro The post Perché in molti criticano il nuovo Frecciarossa Genova-Venezia appeared first on Il Post.

Nuovo Frecciarossa Genova-Venezia/ Toti a muso duro contro Pd e M5S : "da noi soluzioni - voi disastrosi" : Nuovo Frecciarossa Genova-Venezia con tappa a Milano, scoppiano le polemiche per i ritardi degli altri treni: il governatore Giovanni Toti replica a Pd e M5s(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 22:00:00 GMT)

Trenitalia : al via nuovo Frecciarossa Genova - Milano - Venezia (3) : (AdnKronos) - La partenza del Frecciarossa è programmata da Genova Brignole alle 6.58 e da Genova Piazza Principe alle 7.05 con arrivo a Milano Rogoredo alle 8.24, a Milano Centrale alle 8.35, a Venezia Santa Lucia alle 11.10. Il ritorno dal capoluogo veneto è alle 15.50, da Milano Centrale alle 18.

Trenitalia : al via nuovo Frecciarossa Genova – Milano – Venezia : Venezia, 15 mar. (AdnKronos) – Da oggi Genova, Milano e Venezia sono più vicine con il nuovo collegamento Frecciarossa. Nasce il nuovo servizio che unisce Genova Principe a Milano Rogoredo in un’ora e 19 minuti e a Venezia Mestre in 3 ore e 53 minuti.è partito stamane, alle 6.58 da Genova Brignole, il primo treno con a bordo Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria, Elisa De Berti, Assessore ai Trasporti della Regione del Veneto e ...

