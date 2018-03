Vendita Milan | pm Milano apre fascicolo

Vendita del Milan - la Procura di Milano apre un fascicolo senza indagati dopo le «segnalazioni di operazioni sospette» : dopo le «segnalazioni di operazioni sospette» in relazione al passaggio del club all’imprenditore cinese Yonghong Li

Milan - fallisce la società di Li/ Elliot presta altri 35 milioni di euro : club rossonero in Vendita : Milan, fallisce la società di Li, Elliot presta altri 35 milioni di euro: club rossonero in vendita. La società di via Aldo Rossi sarebbe alla ricerca di nuovi investitori(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 09:09:00 GMT)

Prezzi dei biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma in preVendita generale su TicketOne - disponibilità limitate per le date italiane di ... : In seguito alla quantità di biglietti riservata alle prevendite esclusive per gli iscritti al sito ufficiale di Beyoncé, gli abbonati al servizio streaming TIDAL e gli iscritti al programma My Live ...

Due concerti di Beyoncé e Jay-Z in Italia - date a Milano e Roma a luglio 2018 per l’On The Run Tour 2 : biglietti in preVendita : Finalmente è ufficiale, nel 2018 andranno in scena i concerti di Beyoncé e Jay-Z in Italia e nel resto del mondo per l'On The Run Tour 2, il seguito della prima Tournée congiunta negli stadi realizzata nel 2014. Dopo il mistero intorno ad eventi apparsi su Facebook e poi cancellati e la messa in vendita di biglietti per due date in Francia a luglio, a Parigi e Nizza, dai canali di Queen Bey arriva l'annuncio ufficiale del nuovo Tour che la ...

Dennis Lloyd in Italia nel 2018 - in concerto a Torino - Milano e Roma : biglietti in preVendita su TicketOne : Dennis Lloyd in Italia nel 2018 per tre concerti in programma rispettivamente a Torino, Milano e Roma nel mese di maggio. Parte proprio dal nostro Paese il MTFKR TOUR che porterà Dennis Lloyd in Italia nel 2018 per tre appuntamenti live imperdibili. L'11 maggio, Dennis Lloyd sarà in concerto all'Hiroshima Mon Amour di Torino, il 12 maggio sarà al Dude Club di Milano e il 14 maggio al Teatro Quirinetta di Roma. Per i tre eventi in Italia, i ...

Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Roma e Milano - biglietti in preVendita su TicketOne per Al Centro Tour 2018 : Due Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Roma e Milano sono stati annunciati oggi, venerdì 9 marzo. Al Centro Tour si arricchisce di due Nuovi spettacoli in programma rispettivamente al Palalottomatica di Roma e al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 21 e il 28 ottobre 2018. A grande richiesta, si aggiungono due Nuovi show alla Tournée di concerti di Claudio Baglioni che lo porterà dal vivo sui principali palchi della penisola. Due ...

Prezzi dei biglietti per George Ezra in Italia nel 2018 - un unico concerto a Milano : al via la preVendita su TicketOne : George Ezra in Italia nel 2018 per un unico concerto in programma a Milano presso il Fabrique. Oggi, venerdì 9 marzo, è stato annunciato un concerto di George Ezra in Italia nel 2018 nell'ambito della nuova tournée internazionale che toccherà anche il nostro Paese per un'unica serata al Fabrique di Milano venerdì 26 ottobre. Il disco d'esordio di George Ezra ha conquistato la posizione al numero 1 della classifica UK degli album più venduti e ...

Biglietti in preVendita per il concerto degli Halestorm a Milano nel 2018 : L'Alcatraz ospiterà il concerto degli Halestorm a Milano. Il gruppo guidato da Lzzy Hale è pronto alla calata nel Bel Paese che avverrà il 22 ottobre prossimo, per quella che si prospetta come l'unica data italiana della tournée dedicata all'album di prossima uscita, che darà un naturale seguito a Into the Wild Life dell'aprile 2015. L'esibizione del gruppo sarà preceduta da una special guest, con inizio ufficiale della musica alle ore 20. ...