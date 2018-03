Vendita del Milan | la Procura di Milano apre un fascicolo senza indagati

Vendita del Milan : aperto dal pm un fascicolo senza reato e senza indagati : Nessuna novità sostanziale, ma una precisazione. Sulle tre «segnalazioni di operazioni sospette», trasmesse nei mesi scorsi dall'Unità di informazione finanziaria di Bankitalia alla Gdf in relazione ...

Web tax - la proposta Ue : “Tassa del 3% su ricavi da Vendita pubblicità - dati e intermediazione digitale” : Un’imposta temporanea per tassare i ricavi generati dalla vendita di spazi pubblicitari online, dalla cessione di dati generati da informazioni fornite dagli utenti o da attività di intermediazione digitale tra utenti e aziende. Sono le proposte presentate dalla Commissione Ue in attesa dell’implementazione di una riforma comune delle norme Ue in materia di web tax che consentirebbe agli Stati membri di tassare gli utili generati sul loro ...

I reperti archeologici rubati durante l’invasione dell’Iraq sono in Vendita per pochi soldi : Secondo l'Atlantic è un mercato in piena espansione e difficile da fermare: il patrimonio culturale del paese è stato compromesso e c'entrano i saccheggi ma anche gli Stati Uniti The post I reperti archeologici rubati durante l’invasione dell’Iraq sono in vendita per pochi soldi appeared first on Il Post.

Facebook e il valore dei dati : la compraVendita delle nostre vite : Negli ultimi giorni ha creato molto scalpore in tutto il mondo la notizia del furto dei dati personali di oltre 50 milioni di utenti Facebook per opera di Cambridge Analytica, una società inglese che opera da tempo sul mercato dei Big Data e che è stata al centro delle polemiche per il ruolo di sostegno svolto a favore di Donald Trump durante la campagna per le presidenziali americane e a sostegno degli isolazionisti della ...

Secondo lotto di biglietti per Vasco Rossi in tour nel 2018 - dettagli e condizioni della nuova preVendita : Dopo una prima massiccia vendita negli scorsi mesi, è tempo di un Secondo lotto di biglietti per Vasco Rossi in tour nel 2018: dal 20 marzo, a partire dalle ore 10:00, saranno disponibili in prevendita nuovi biglietti per assistere ai concerti del VascoNonStop Live al via dal primo giugno a Torino. Il fanclub di Vasco Rossi ha diffuso alcune indicazioni utili per partecipare alla prevendita del Secondo lotto, ricordando di acquistare i ...

Prosegue la 'rivoluzione edicole' - da oggi in Vendita i biglietti del Maggio musicale fiorentino : ... da un lato, aumentare la promozione degli spettacoli del Maggio musicale fiorentino rendendo più accessibile l'acquisto dei biglietti; dall'altro, proseguire con le iniziative dell'Amministrazione a ...

Iniziata la Vendita dei biglietti della finale di UEFA Champions League 2018 : Le due squadre che raggiungeranno la finale riceveranno 17.000 biglietti ciascuno, mentre 6.700 tagliandi saranno a disposizione dei tifosi di tutto il mondo attraverso UEFA.com . I rimanenti ...

Per Valtur l'incubo della Vendita a pezzi : Liquidazione, licenziamenti collettivi e rischio di vendita per i singoli villaggi: è questo il destino che incombe sul gruppo del turismo Valtur e sui suoi 1200 lavoratori. Le prenotazioni per le ...

Nuovi concerti di Ermal Meta nel 2018 - annunciate le date estive del tour : biglietti in preVendita su Ticketone : annunciate le prime date dei concerti di Ermal Meta nel 2018: il cantautore sarà in tour durante la prossima estate! Dopo lo straordinario successo di vendite per il concerto del 28 aprile al Forum di Assago, già sold out, e il live al Foro Italico di Roma, Ermal Meta annuncia a sorpresa Nuovi concerti! Si tratta della prima tranche di eventi in programma tra luglio e agosto, durante i quali Ermal Meta presenterà dal vivo il nuovo album Non ...

Huawei P20 e P20 Lite già in Vendita su ePrice e Monclick con spedizioni prima del 27 marzo : Huawei P20 e Huawei P20 Lite sono già in vendita sul Marketplace di ePrice, con consegna a partire dal 21 e 22 marzo e prezzi ribassati rispetto al probabile listino. L'articolo Huawei P20 e P20 Lite già in vendita su ePrice e Monclick con spedizioni prima del 27 marzo proviene da TuttoAndroid.

Festa del Papà regalo High Tech Mega Vendita Tantissimi codici sconto : Cosa comprare per la Festa del Papà ecco delle buone idee per trovare il regalo giusto tecmologico da regalare per la Festa del Papà. Oggi vogliamo consigliarvi il regalo giusto per la Festa del Papà, regalo tecnologico Festa del Papà, regalo High Tech Festa del Papà.

La battaglia per il 5G è una faccenda molto più grossa della Vendita di Qualcomm : Qualcomm a San Diego, la seconda città più grande della California, è una specie di istituzione. Produce i microchip che fanno funzionare gli smartphone, che sono forse i prodotti di maggior valore ...

Cina sfida gli Usa e punta a diventare prima potenza militare? Vola la Vendita delle armi nei mercati internazionali : La rivalità tra Cina e Stati Uniti fa Volare la vendita di armi sui mercati internazionali. Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), nel periodo 2013–17 l’export cinese è arrivato a contare per il 5,7% del commercio globale, in salita di più di un terzo rispetto al 4,6% del 2008–12. Il report segue di pochi giorni l’approvazione in parlamento dell’aumento della spesa militare dell’8,1%, che passa così dai 151 miliardi ...

CompraVendita senatori : inchiesta della Corte dei Conti su De Gregorio e Berlusconi : L'ex senatore e l'ex presidente del consiglio rischiano un maxirisarcimento allo Stato italiano per presunto danno di immagine - Sergio De Gregorio e Silvio Berlusconi potrebbero essere chiamati a ...