VD | tre operai feriti | uno grave

"Sul cellulare 200 foto hard della fidanzatina tredicenne". Operaio di 22 anni denunciato dal padre di lei : ANCONA Hanno iniziato una relazione nonostante la differenza di età che li separa. Lei, 13 anni, studentessa alle scuole medie. Lui, 22enne, Operaio. Un abisso tra di loro. Eppure, per circa...

Operai della Bonatti sequestrati in Libia : arrestati tre militanti dell'Isis : Tre militanti libici dell'Isis sono stati arrestati perché ritenuti i responsabili del rapimento dei tecnici dell'azienda ‘Bonatti spa’ Fausto Piano e...

Napoli - crollano i ponteggi in una chiesa : tre operai feriti - salvo il disperso : Napoli, crollano i ponteggi in una chiesa: tre operai feriti, salvo il disperso Uno dei lavoratori in codice rosso in ospedale. Una parte muraria ha ceduto durante i lavori di restauro della basilica del complesso di San Paolo Maggiore Continua a leggere L'articolo Napoli, crollano i ponteggi in una chiesa: tre operai feriti, salvo il disperso proviene da NewsGo.

Gallo di Petriano - esplode silos. tre operai feriti : Gallo di Petriano, 12 marzo 2018 - Scoppio accidentale di un silos stasera alla fabbrica Fab, uno dei più grossi mobilifici della provincia. All'interno del silos vi era truciolato e residui di ...

Cade da scala da tre metri muore operaio napoletano : Un uomo di 61 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note, originario di Napoli ma residente a Corigliano Calabro, è morto sul colpo Cadendo da una scala mentre effettuava dei lavori su un ...

Operaio travolto mentre affigge manifesti : Incidente mortale ieri sera a Pordenone, nei pressi della rampa d'accesso alla A28. Un uomo di 45 anni è stato investito da un'auto mentre stava affiggendo dei cartelloni pubblicitari negli appostiti ...

tre indagati per la morte dell'operaio schiacciato dall'ascensore : SAN GIUSEPPE VESUVIANO - Ci sono tre indagati per la tragedia in cui ha perso la vita, un giovane operaio di Somma Vesuviana schiacciato ieri dall'ascensore che stava riparando in un condominio di via ...