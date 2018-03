Vaticano | lettera di Ratzinger tagliata e taroccata | si dimette Viganò | prefetto della

ilfattoquotidiano

: VATICANO | Papa #Francesco ha accettato la rinuncia di mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la… - Agenzia_Ansa : VATICANO | Papa #Francesco ha accettato la rinuncia di mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la… - repubblica : Benedetto XVI, lettera in difesa di Francesco: 'Basta stolto pregiudizio contro di lui' - ilfoglio_it : Ecco come il #Vaticano ha censurato la lettera di #BenedettoXVI - Lo scoop di @matteomatzuzzi sulla… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Monsignor Dario Edoardo, ilSegreteria per la comunicazioneSanta Sede, si è dimesso. Dimissioni subito accettate da Papa Francesco che ha nominatoassessore del dicasteroche si occupa dei media vaticani affidando la guidaSegreteria per la comunicazione all’attuale numero due, monsignor Lucio Adrián Ruiz, fino alla nomina del nuovo. Nelle ultime ore, nella Curia romana, la richiesta delle dimissioni diera diventata sempre più pressante dopo che l’ormai ex capo dei media vaticani aveva rivelato soltanto in parte, omettendone i passaggi chiave, lache Benedetto XVI aveva scritto in merito alla collana sulla teologia di Papa Francesco edita dalla Libreria Editrice Vaticana. Il 12 gennaio scorsoaveva scritto unachiedendo un’introduzione all’opera pubblicata dalla casa editrice...