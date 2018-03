Var anche in Serie B | il debutto già in questo campionato | ecco quando

Come TroVare l’indirizzo IP del Router di Casa [Anche Fastweb - TIM ed altri operatori] : Come scoprire e Trovare l’indirizzo IP del Router di Casa nostra in pochi passi. Personalizzare la rete interna accedendo al Router di Casa Guida per conoscere l’indirizzo IP del Router Fastweb, TIM, Infostrada, Tiscali e tutti gli altri Ormai tutti quanti abbiamo un Router a Casa, che sia Wifi o solo di rete basilare per offrire […]

Russia 2018 - ora è ufficiale anche per la Fifa : sarà un mondiale con la Var : 'Nel 2018 non è possibile che tutto il mondo possa sapere in un minuto che l'arbitro ha commesso un errore e il diretto interessato no perché noi glielo abbiamo impedito', ha aggiunto.

Milano-Sanremo : dopo il calcio la Var conquista anche il ciclismo Video : Le novita', è cosa nota, non sempre fanno rapidamente breccia nei cuori e spesso sono osteggiate, screditate tanto da richiedere anni di proposte e sperimentazioni prima di entrare definitivamente nella routine. Basta guardare al calcio, in cui la famosa “moviola in campo” era diventata per molti un mantra, una battaglia personale durata qualche decennio e che ha visto la propria fine solo qualche mese fa con l’agognato VAR acronimo di Video ...

Milano-Sanremo : dopo il calcio la Var conquista anche il ciclismo : Le novità, è cosa nota, non sempre fanno rapidamente breccia nei cuori e spesso sono osteggiate, screditate tanto da richiedere anni di proposte e sperimentazioni prima di entrare definitivamente nella routine. Basta guardare al calcio, in cui la famosa “moviola in campo” era diventata per molti un mantra, una battaglia personale durata qualche decennio e che ha visto la propria fine solo qualche mese fa con l’agognato VAR (acronimo di Video ...

«Canna-gate» all’Isola dei Famosi - arriva anche il Var : non staranno esagerando? : Fin dove potremmo spingerci per legittimare o meno la presenza di una canna sull’Isola dei Famosi? Striscia ha pensato bene di ricorrere al var, una tecnica sofisticata in grado di riavvolgere il nastro e ripulire file audio sporchi, contaminati, coperti dal chiacchiericcio generale. È qui che la squadra di Antonio Ricci rispolvera le primissime dichiarazioni di Francesco Monte al momento dell’accusa di Eva Henger in Palapa, prima ...

Nicchi - Var in Serie A anche l'anno prossimo/ “Siamo molto soddisfatti - non torniamo indietro - sulla Lazio…” : Nicchi, Var in Serie A anche l'anno prossimo: “Siamo molto soddisfatti, non torniamo indietro, sulla Lazio…”. Il numero uno degli arbitri ha parlato a margine dell’evento in Figc(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 14:29:00 GMT)

Caso Olimpiadi - l'Appendino non vuole mollare e potrebbe anche arriVare a dimettersi : Il Movimento 5 Stelle si spacca sulle Olimpiadi invernali a Torino e salta il Consiglio comunale che avrebbe dovuto discutere una mozione sulla candidatura. Assenti dall'aula 4 consiglieri grillini, ...

Lorenzo Crespi da Barbara d'Urso/ "Vado da lei anche se sto per morire : finalmente potrò laVarmi" : Lorenzo Crespi ha passato una settimana difficile, a favor di social, e per lui si riaprono le porte di Domenica Live, quali saranno le sue dichiarazioni a riguardo?(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:15:00 GMT)

Vaticano - anche HarVard - Tim e Google per sostenere la prima Hackathon per studiare soluzioni per i migranti : Una iniziativa che si spera abbia un impatto sui giovani di tutto il mondo. L'evento ha avuto il sostegno di Google, Microsoft e Tim.

Var - Nicchi a sorpresa : “Non so se ci sarà anche l’anno prossimo in Serie A” : L'introduzione della VAR in Serie A ha spesso fatto discutere: ecco il pensiero del numero uno degli arbitri italiani L'articolo VAR, Nicchi a sorpresa: “Non so se ci sarà anche l’anno prossimo in Serie A” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nicchi : 'Non so se il Var ci sarà anche l'anno prossimo' : TORINO - 'Non so se il Var ci sarà anche l'anno prossimo in serie A, ma credo di sì e lavoriamo affinchè funzionerà ancor meglio. Solo al termine del primo anno di applicazione capiremo dove potrà ...

Nicchi : "Var? Non so se ci sarà anche l'anno prossimo - vedremo a fine stagione" : Il presidente dell'Associazione italiana arbitri: "Sta andando molto bene, solo al termine del primo anno capiremo dove potrà essere migliorabile"

Russia 2018 - Infantino convinto : “sarà il Mondiale più bello di sempre… anche grazie al Var” : Mancano solo 100 giorni al Mondiale in Russia, poi sarà spettacolo. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha presentato l’evento parlando ai microfoni di Mediaset, certo che la competizione regalerà emozioni anche senza l’Italia: “Sarà un Mondiale assolutamente spettacolare, sarà il più bello della storia. Sono stato spesso in Russia ultimamente e mi sono reso conto del fatto che il popolo russo vuole far vedere che il ...

Tassa soggiorno in arrivo anche a Varallo