“Va avanti da 6 mesi | eccolo il segreto di Gemma Galgani” Choc al trono over dopo la

caffeinamagazine

: Gli italiani hanno dato un segnale forte, ora va colto discutendo dei temi che non aspettano le liti dei partiti. I… - riccardo_fra : Gli italiani hanno dato un segnale forte, ora va colto discutendo dei temi che non aspettano le liti dei partiti. I… - RadioItalia : Bisogna saper dare agli ostacoli la giusta importanza perché la vita va avanti, sempre! - reportrai3 : La giustizia va avanti anche grazie a un esercito di magistrati che lavorano... a cottimo. #Report lunedì 21.15… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Uomini e Donne,: ci risiamo. Più che dating show, ormai, sembra il Tina eshow. Opinionista storica (di recente pure tronista) la prima, dama per eccellenza la seconda, non c’è puntata in cui si può stare tranquilli. No, non si è arrivati al punto della scorsa puntata, quando la Cipollari, senza pietà, ha sbattutto una torta in faccia alla Galgani, ma diciamo che anche stavolta sono state protagoniste assolute della registrazione. Vi siete persi il siparietto della torta, che è arrivatail gavettone di qualche giorno fa? Una scena a dir poco imbarazzante. Risate, ma nemmeno troppe. Il pubblico sembra stanco di queste continue umiliazioni, di questa ‘guerra’ che, non vi è ombra di dubbio, toglie anche spazio ai cavalieri e alle altre dame che cercano un partner. Sul caso Tina vs, infatti, buona parte del popolo del web dice basta a ...