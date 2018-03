Uscita The Last of Us 2 vicinissima? Intriganti indizi sul lavoro di Naugty Dog

Svelata Uscita The Crew 2 - tanti contenuti esclusivi per le edizioni speciali : Sin dalla sua presentazione, nel corso dell'E3 dello scorso anno, The Crew 2 ha attirato l'attenzione di tutti gli appassionati dei giochi di guida per un motivo molto semplice: i volanti che gli utenti impugneranno digitalmente non saranno esclusivamente quelli dei mezzi di terra (a due o quattro ruote che si voglia), con i ragazzi di Ubisoft che hanno in mente un supporto totale a tutti i tipi di mezzi di locomozione. Spazio quindi a velivoli ...

The Crew 2 : svelata ufficialmente la data di Uscita : Ubisoft tramite un comunicato stampa annuncia ufficialmente che The Crew 2 uscirà il 29 Giugno 2018. Sviluppato da Ubisoft Ivory Tower, uno studio con sede a Lione, in Francia, The Crew 2 consentirà ai giocatori di vivere il vero spirito delle corse in un nuovo scenario degli Stati Uniti completamente riprogettato. La nuova ambientazione supera ogni limite fisico per consentire ai fan dei giochi di guida e degli scenari open world di mettere ...

Ufficiale Shadow of the Tomb Raider : trailer e data di Uscita : Square Enix ha annunciato oggi 15 marzo che Shadow of the Tomb Raider, il nuovo titolo della serie, verrà pubblicato tra sei mesi su Xbox One e Xbox One X, PS4 e PC. Svelata anche la data di uscita del gioco: il 14 settembre 2018 su tutte le piattaforme. Shadow of the Tomb Raider verrà presentato il 27 aprile 2018. I fan di tutto il mondo possono visitare il sito Ufficiale per avere l'opportunità di provare il gioco e incontrare gli ...

Shadow of the Tomb Raider è realtà : primo teaser trailer e data di Uscita ufficiale : Dopo i leak di ieri arriva finalmente la conferma ufficiale con tanto di teaser trailer: Shadow of the Tomb Raider è realtà e sarà già disponibile nel corso di questo 2018.Il nuovo titolo incentrato sull'avventuriera Lara Croft sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One il 14 settembre 2018. Ecco il breve teaser trailer in attesa del reveal completo che avverrà il 27 aprile.News in aggiornamentoRead more…

Bethesda annuncia la data d'Uscita di Skyrim VR su Steam : Nello scorso novembre The Elder Scrolls V: Skyrim VR è uscito su PS4, in una versione tutta dedicata alla realtà virtuale e al PlayStation VR, il visore Sony che per primo ha portato questa tecnologia su console. Bethesda ha annunciato l'arrivo di Skyrim VR anche su PC via Steam, che sarà disponibile a partire dal prossimo 3 aprile.Come riporta All Games Delta, Skyrim VR conterrà il gioco base e le tre espansioni di Skyrim, Dawnguard, Hearthfire ...

The Council : pubblicato il trailer di lancio che celebra l'Uscita del primo episodio : Come già vi avevamo segnalato, oggi, 13 marzo, è la data di pubblicazione del primo episodio di The Council, l'avventura narrativa di Big Bad Wolf e Focus Home Interactive.Come riporta Dualshockers, il primo episodio è intitolato The Mad Ones e i giocatori vestiranno i panni di Louis de Richet mentre si reca sull'isola privata di Lord Mortimer per scoprire dove si trova sua madre.Gli ospiti includono personaggi storici come George Washington e ...

Annunciata una data di Uscita per l'episodio finale di Batman : The Enemy Within : l'episodio finale di Batman: The Enemy Within ha finalmente una data di uscita: come segnala Gamingbolt, "Same Stitch", il culmine di questa seconda stagione, arriverà il prossimo 27 marzo. I giocatori potranno aspettarsi tre ore e mezza di contenuti con questo nuovo episodio e intraprendere due strade completamente diverse, nei riguardi di John Doe (il Joker), a seconda delle scelte fatte negli scorsi episodi. Nello specifico, in "Same Stitch" ...

The Piano : l'inquietante horror psicologico di Mistaken Visions ha una finestra di Uscita : The Piano è un gioco horror psicologico sviluppato da Mistaken Visions. Il gioco è ancora in fase di sviluppo e al momento i doppiatori sono in fase di registrazione in collaborazione con una società chiamata Game If You Are. Nella giornata di oggi, è stato rilasciato un nuovo teaser dal quale apprendiamo che il gioco uscirà nella primavera del 2018.Come segnala Gamingbolt, secondo il creatore del gioco Jonathan Stemmildt, The Piano è un gioco ...

Il primo episodio dell'avventura narrativa The Council ha una data di Uscita : Un intrigante gioco di avventura narrativa episodico intitolato The Council è stato annunciato dallo sviluppatore Big Bad Wolf e dall'editore Focus Home Interactive a dicembre dello scorso anno. Al tempo, fu confermato che il primo episodio, intitolato The Mad Ones, sarebbe uscito a febbraio. Sfortunatamente, febbraio è passato senza che l'episodio vedesse la luce. Tuttavia, come segnala Dualshockers, oggi arrivano novità: Big Bad Wolf ha ...

Camila Cabello ha svelato la data di Uscita del video di “Never Be The Same” : Giovedì 8 marzo hai un appuntamento molto importante con Camila Cabello. Il giorno della festa delle donne uscirà il video ufficiale del suo nuovo singolo “Never Be The Same”. L’annuncio è stato dato dalla stessa Camila tramite Instagram, dove ha postato tre bellissime locandine. #NeverBeTheSamevideoThursday Un post condiviso da Camila (@Camila_Cabello) in data: Mar 5, 2018 at 5:16 ...

Suor Cristina - "Felice" nuovo disco/ Data di Uscita il 23 marzo per la vincitrice di The Voice of Italy : Dopo numerosi annunci e rinvii, esce il prossimo 23 marzo Felice, il nuovo disco di Suor Cristina, mentre il 9 uscirà il primo singolo ecco che cosa ha dichiarato(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:55:00 GMT)

L’addio di Jeffrey Dean Morgan a Carl Grimes in The Walking Dead : l’attore contro l’Uscita di scena di Chandler Riggs : Anche il Negan di The Walking Dead ha un cuore, almeno lontano dal set e dalla telecamera e così ecco un emozionato e sconvolto Jeffrey Dean Morgan dire addio al suo Carl Grimes e non solo. Chandler Riggs mancherà a tutti, mancherà a tutti coloro che hanno guardato la serie sin dal primo episodio e a chi, come Andrew Lincoln, ha condiviso con lui il set sin dall'inizio. Nonostante il suo arrivo nella serie solo un paio di anni fa, anche ...

The Way of Life : Definitive Edition è un ispirato indie tutto italiano che ha finalmente una data di Uscita : Che la scena videoludica italiana sia in crescita è sostanzialmente sotto gli occhi di tutti ma per quanto gli esempi più lampanti potrebbero essere il continuo impegno di Milestone in ambito racing e il lavoro svolto da Ubisoft Milan con Mario + Rabbids: Kingdom Battle, ciò che salta immediatamente all'occhio è la nascita e la crescita di un numero sempre maggiore di team indie.The Way of Life: Definitive Edition è un titolo realizzato proprio ...

Little Nightmares : svelata la data di Uscita del DLC The Residence : Le ultime notizie su Little Nightmares ci parlavano di una possibile versione per Nintendo Switch che, al momento, non è stata ancora annunciata ufficialmente, quello che è sicuro, invece, è la data di uscita del terzo e ultimo DLC narrativo del titolo.Come riporta Jeuxvideo.com, dopo la pubblicazione dei precedenti contenuti, Le Profondità e The Hideaway, i giocatori potranno cimentarsi con il nuovo DLC di Little Nightmares, The Residence, a ...