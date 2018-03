Usa | vendite case +3% in febbraio

Usa - calano a sorpresa le vendite al dettaglio : Teleborsa, - In calo le vendite al dettaglio degli Stati Uniti, nel mese di febbraio, mentre è in crescita il dato escludendo la componente auto. Nel mese in questione, si è registrato un decremento ...

Fca a picco dopo calo vendite - dazi Usa : 12.25 A Piazza Affari, l'indice Ftse Mib perde il 2%, frenato da Fca che cede il 5,95%, dopo il calo delle vendite di febbraio in Italia e l'annuncio di Trump sull'aumento dei dazi sull'import di acciaio e alluminio. Sotto pressione anche i titoli bancari: Creval (-3,92%) Banco Bpm (-2,5%), Intesa Sanpaolo (-2,25%). Perdite intorno al 2% per Unicredit e Ubibanca. In controtendenza Tim, che guadagna 0,16% Male anche le Borse europee: ...

Usa - la grande catena Walmart limita le vendite di armi : Usa, la grande catena Walmart limita le vendite di armi La decisione di Dick’s Sporting Goods e di Walmart segna una svolta nel dibattito, rilanciato dalla strage nel liceo della Florida, sulle armi nel Paese Continua a leggere L'articolo Usa, la grande catena Walmart limita le vendite di armi è su NewsGo.

Stragi Usa - due grandi catene di negozi limitano le vendite di armi : Dopo l'ennesima sparatoria negli Usa, due grandi catene di negozi hanno annunciato l'intenzione di limitare la vendita di armi nei loro negozi. La prima a muoversi è stata Dick's Sporting Goods, ...

Usa - due grandi catene di negozi limitano le vendite di armi : ... mentre a quell'età negli Usa non puoi acquistare bevande alcoliche."Tenuto conto dei recenti eventi, abbiamo rivisto la nostra politica sulle armi da fuoco", ha sottolineato Walmart in un comunicato,...

Usa - battuta d'arresto per le vendite di case in corso. Deluse le attese : Teleborsa, - Frenano a gennaio le compravendite di abitazioni per le quali è stato siglato solo il compromesso, dopo tre rialzi consecutivi. Nel mese in esame, l'indice pending home sales , vendite ...

Nokia ignora il mercato Usa ma vuole entrare nella top 5 delle vendite a breve : HMD Global conferma che almeno per il 2018 non porterà i propri smartphone negli USA e non fa mistero di voler entrare tra i primi cinque produttori al mondo entro i prossimi 3-5 anni. L'articolo Nokia ignora il mercato USA ma vuole entrare nella top 5 delle vendite a breve è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Usa : vendite case nuove -8% - sotto attese analisti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Ondata di vendite in Asia. Shanghai in controtrend dopo la lunga paUsa : Teleborsa, - Quasi tutti segni rossi tra le principali Borse asiatiche , influenzate negativamente dal cambio di rotta di Wall Street. La Borsa statunitense ha infatti annullato i guadagni dopo la ...

Zaini antiproiettile per proteggersi dalle sparatorie : boom di vendite negli Usa : Le stragi all'interno delle scuole americane non sembrano avere fine. Dopo l'ultima sparatoria avvenuta lo scorso 14 febbario nella scuola superiore Stoneman Douglas a Parkland, in Florida, gli Stati Uniti sono ripiombati nella paura.I genitori americani, per proteggere i loro figli da nuovi episodi di violenza, hanno iniziato a dotarli di Zaini antiproiettile. La Bullet Blocker, azienda del Massachusetts che vende Zaini ...

Usa - frenano le vendite al dettaglio. Deluse le attese : Teleborsa, - In calo le vendite al dettaglio degli Stati Uniti nel mese di gennaio, anche escludendo la componente auto. Il dato ha registrato un decremento mensile dello 0,3% a 492 miliardi di ...