USA | scorte settimanali di petrolio in calo WTI in rialzo

Petroliferi in calo - atteso report OPEC e scorte USA : Teleborsa, - Si muovono con debolezza i titoli Petroliferi di Piazza Affari, con Tenaris che guida i ribassi mostrando una flessione dell'1%. Tiene, invece, ENI che guadagna lo 0,48% mentre Saipem ...

USA - scorte di magazzino salgono oltre le stime a gennaio : Aumentano le scorte di magazzino USA . Nel mese di gennaio , secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato un incremento dello 0,8% a 619,1 miliardi di dollari. Le attese ...

USA : Eia - scorte greggio in aumento di 2 - 4 mln barili - peggio di attese : Milano, 7 mar. (AdnKronos) – Nella settimana che si è conclusa il 2 marzo, le scorte settimanali di petrolio sono aumentate di 2,408 milioni di barili , mentre nella precedente rilevazione l’ aumento era stato di 3,019 milioni di barili . Lo rende noto il dipartimento dell’Energia. Il dato è peggio re delle attese degli analisti che si attendevano 2,3 milioni. L'articolo Usa: Eia, scorte greggio in aumento di 2,4 mln barili , ...

USA - scorte petrolio in aumento. Brent torna sopra 65 dollari : Aumentano meno delle attese le scorte di greggio negli USA nella settimana conclusa al 2 Marzo 2018. Secondo l' EIA , divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio sono ...

Petrolio in ribasso - pesano sell-off azionario e scorte USA : Teleborsa, - I prezzi del Petrolio viaggiano in ribasso dopo l' ondata di vendite che ha colpito i mercati azionari innescata dall'annuncio dei dazi sulle importazioni negli Stati Uniti di prodotti in ...