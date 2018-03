Usa | neve su east cost | chiudono scuole e anche Casa Bianca

Maltempo e neve in Usa - stop molti voli : 11.27 Sono quasi 2300 i voli cancellati da e per New York, Philadelphia e Boston a causa della sferzata di Maltempo che colpirà la costa est statunitense nelle prossime ore con forti venti e neve. Secondo le previsioni,ad essere colpite con più durezza saranno le aree di Washington e New York, dove sono attesi fino a 25 cm. di neve ma anche Boston e Philadelphia. Interessati dal Maltempo 70 milioni di persone.Intanto il sindaco di New ...

Terremoto : chiUsa per neve la strada per Castelluccio : La SP477 che collega Norcia a Castelluccio oggi resterà chiusa per neve. La riapertura era stata prevista con tre fasce orarie (7-8, 12-13 e 17:30-18:30) ma le precipitazioni nevose hanno richiesto la necessaria chiusura. Si dovrà attendere un miglioramento delle condizioni meteo per ripristinare l’apertura, sempre divisa in fasce orare. L'articolo Terremoto: chiusa per neve la strada per Castelluccio sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo a Parigi - chiUsa per neve e freddo la Tour Eiffel : Parigi - La nuova ondata di Maltempo che ha colpito l'Europa ha provocato nuovi problemi a Parigi . La Tour Eiffel è stata chiusa questa mattina a causa della neve e del freddo. Il monumento dovrebbe ...

Maltempo Parigi : la torre Eiffel chiUsa stamani per neve : Questa mattina la torre Eiffel è rimasta chiusa a causa della neve e del freddo. Il monumento dovrebbe poter riaprire l’accesso ai turisti da metà pomeriggio. Sul sito della società che gestisce la torre, è apparso l’avviso: “in ragione della neve e delle temperature sotto lo zero nella notte, l’apertura della torre Eiffel è ritardata”. In febbraio la torre era rimasta chiusa a piu’ riprese per via del ...

Piemonte - Anas : chiUsa per neve la statale 659 a Formazza : Anas comunica che è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni il tratto della strada statale 659 “di Valle Antigorio e Val Formazza” compreso tra il km 36,200 e il km 42,700, all’interno del territorio comunale di Formazza, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Il provvedimento è reso necessario a causa delle intense nevicate in corso. L'articolo Piemonte, Anas: chiusa per neve la statale 659 a Formazza sembra essere ...

Maltempo - Usa : maxi incidente e ingorgo per neve in autostrada : maxi incidente, e conseguente maxi ingorgo, sulla Intestate 94 in Michigan. Sull’autostrada, che collega il Michigan al Canada correndo per quasi 1.500 chilometri negli Stati del nord degli Usa passando da Detroit, Chicago e Minneapolis, si e’ abbattuta un’intensa nevicata che ha provocato un tamponamento a catena che ha coinvolto un cinquantina di veicoli fra auto, semiarticolati e camion. Nessuna vittima, sono stati soccorsi ...

Usa - tempesta di neve sulla costa orientale : caos trasporti - a New York previsti da 20 a 33 cm di neve : Una nuova tempesta di neve, la secondo in meno di una settimana, ha investito la East Coast degli Stati Uniti determinando il caos nei trasporti: oltre 2.760 voli sono stati cancellati, e bus e treni sono fermi in riferimento a diverse tratte. A New York sono attesi da 20 a 33 cm di neve, mentre tra New Jersey, Connecticut e nello Stato di York potrebbero registrarsi 50 centimetri di accumulo. Disagi negli aeroporti di Newark (New Jersey), di ...

Ancora neve a Milano - chiUsa l’A1 a Piacenza. Sulle Alpi pericolo valanghe : Allarme slavine di livello 3 su una scala di 5. Atteso un rialzo termico per domani: urne con il sole al Nord, ma nel pomeriggio peggiora e minaccia pioggia come al Centro e in Sardegna. Tempo variabile al Sud

Mangiare la neve può caUsare problemi gravi alla nostra salute : E’ una cose che abbiamo fatto tutti, Mangiare la neve fresca, bianca e candida. I rischi per la salute sono davvero alti perché, più passa il tempo e più la neve viene contaminata da microrganismi e dallo sporco, soprattutto in città, dove l’inquinamento è maggiore. A confermare ciò è uno studio condotto nel 2017 da un’università romena, che ha analizzato una quantità di neve raccolta in un parco e in una rotonda stradale. ...

GELICIDIO E MALTEMPO - RIAPERTE LE AUTOSTRADE/ Neve Emilia Romagna - A13 chiUsa : aeroporto Bologna in tilt : MALTEMPO, Neve e GELICIDIO, ultime notizie: riaprono tutte le AUTOSTRADE. A1 in tilt da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in Emilia Romagna.Treni e aerei in tilt(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:28:00 GMT)

