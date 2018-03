Usa | Federal Reserve rivede al rialzo stime Pil per il 2018 e il 2019

FACEBOOK - CAMBRIDGE ANALYTICA/ Usa - la Federal Trade Commission apre un'inchiesta sul social di Zuckerberg : CAMBRIDGE ANALYTICA e FACEBOOK: Alex Stamos, capo della sicurezza informatica, ha cambiato ruolo, ma avrebbe pure voluto dimettersi. E intanto Zuckerberg, assediato, continua a tacere.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 16:47:00 GMT)

Usa cancellano la parola "immigrati" dall'Ente federale : Gli Stati Uniti non sono più una 'Nazione di immigrati'. La parola 'immigrants' è stata infatti cancellata dalla definizione ufficiale dell'ente federale 'United States Citizenship and immigrants ...

Usa : altra Corte federale contro travel ban - incostituzionale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Ginnastica - caso abusi sessuali. Comitato Olimpico Usa : “Siamo con le vittime. Si dimettano i dirigenti federali” : Il Comitato Olimpico Nazionale Statunitense (USOC) si è scusato ufficialmente con tutte le vittime del dottor Larry Nassar, ex medico della Nazionale di Ginnastica artistica femminile che ieri è stato condannato a una pena tra i 40 e i 175 anni per abusi e molestie sessuali su oltre 150 minori. Il Presidente Scott Blackmun ha dichiarato che la famiglia olimpica è tutta attorno alle vittime e ha indirizzato una lettera alle ragazze: “Lo ...

Usa : Senato conferma Powell a governatore Federal Reserve : Roma, 24 gen. (askanews) Con 85 voti a favore e 12 contro, il Senato americano ha confermato la nomina di Jerome Powell fatta dal presidente americano Donald Trump: sarà il prossimo governatore della ...

'Shutdown' negli Usa : stop attività federali : Dalla Casa Bianca (e da Trump) piovono le accuse sui democratici: 'I dem vogliono lo shutdown per sminuire il gran successo dei tagli alle tasse e ciò che comportano per la nostra economia in ...

Negli Usa scatta lo "shutdown"Bloccate le attività federaliFuria Trump : colpa dei democratici : Stati Uniti nel caos. Il presidente Donald Trump celebra il suo primo anno alla Casa Bianca con lo 'shutdown', ovvero con la chiusura di tutte le attività non essenziali dell'amministrazione per mancanza di fondi Segui su affaritaliani.it

Usa - con shutdown stop attività federali : 9.40 Bloccate con lo shutdown alcune attività federali ritenute non essenziali. Molti dipendenti saranno costretti a un congedo non retribuito: nel 2013 la paralisi durò 16 giorni e coinvolse 850.000 dipendenti. I parchi nazionali resteranno aperti,ma la spazzatura non sarà raccolta, fa sapere l'Ufficio per la gestione e il bilancio della Casa Bianca. La protezione dei confini sarà garantita,ma gli agenti non verranno pagati, così come i ...

Usa - niente accordo tra Trump e democratici : scatta lo “shutdown”. Blocco dell’attività amministrativa federale : Stati Uniti in “shutdown”. Arriva lo stop alle attività amministrative dopo il voto negativo del Senato al provvedimento per finanziare il bilancio del governo. Senza la fumata bianca, a partire dalla mezzanotte di Washington (le 6 di sabato mattina in Italia) hanno chiuso molti uffici governativi, dipartimenti e agenzie federali. Così si chiude il primo anno di presidenza di Donald Trump, che non è riuscito a trovare l’accordo ...

Usa - shutdown amministrazione federale : (ANSA) - WASHINGTON, 20 GEN - E' scattato alla mezzanotte ora di Washington (le 6 in Italia) il temuto 'shutdown', ovvero la chiusura degli uffici amministrativi federali negli Stati Uniti in seguito ...

Niente accordo sui fondi - in Usa scatta lo “shutdown” : si bloccano le attività federali : Ad un anno esatto dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, il Senato dalla risicata maggioranza repubblicana infligge un nuovo colpo al presidente respingendo il provvedimento sul bilancio di governo e innescando il temuto shutdown, ovvero la chiusura degli uffici amministrativi federali. Una circostanza verificatasi l’ultima volta nel 2...

Usa - scatta lo «shutdown» : bloccate le attività federali Trump : così non si mette bene Ma in Florida è pronta la festa : Trump archivia il suo primo anno alla presidenza con lo shutdown, ovvero il blocco dell’attività amministrativa federale, a partire dai servizi meno essenziali, per mancanza di fondi: «congelati» gli stipendi dei militari, disagi nelle attività pubbliche

Usa - scatta lo "shutdown" : il Senato non approva bilancio - bloccati i fondi federali : "I democratici vogliono lo shutdown per svilire il grande successo dei tagli alle tasse e ciò che stanno comportando per la nostra economia in forte espansione", ha attaccato il miliardario. Lo ...