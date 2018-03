USA | balzo delle vendite di case esistenti a febbraio

Wall Street : futures USA in leggero rialzo - tentativo di rimbalzo all'indomani di Powell : Nella sua prima audizione alla Camera, Powell ha aperto la porta a quattro rialzi dei tassi nel corso di quest'anno, riconoscendo una crescita dell'economia Usa più solida. A circa un'ora dall'avvio ...

SKY COMPRATO DA COMCAST?/ Vola il titolo sulla Borsa di Londra : balzo del 21% dopo Opa del gruppo USA : Sky COMPRATO da COMCAST? Il gruppo televisivo via cavo americano ha fatto sapere di essere interessato all'acquisto della piattaforma. balzo positivo del 21% sulla Borsa di Londra .(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 20:01:00 GMT)

I futures USA preannunciano un rimbalzo per Wall Street : Teleborsa, - Si preannuncia un avvio in verde per Wall Street, che potrebbe recuperare i punti persi la vigilia. I futures sui principali indici statunitense evidenziano un rialzo dello 0,42% sull'S&...