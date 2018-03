Uomini e Donne | Trono Over | Puntata 21 marzo 2018 | In diretta

David - donne e Uomini di cinema con le spillette di 'Dissenso Comune' : Molti dei candidati e delle candidate ai David di Donatello hanno scelto di indossare la spilla di 'Dissenso Comune', disegnata da Alba Rohrwacher per dire no alle molestie e ribadire la necessità di ...

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over : nuova fiamma per Gemma Galgani? (21 marzo) : Uomini e Donne, Oggi 21 marzo 2018 in onda il Trono Over. Domenico tenta di conquistare ancora Tina Cipollari; Gemma Galgani conosce i suoi nuovi spasimanti(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:13:00 GMT)

Uomini e Donne : chi sceglierà NICOLÒ BRIGANTE tra MARTA PASQUALATO e VIRGINIA STABLUM? : Anticipazioni Uomini e Donne, trono classico: NICOLÒ BRIGANTE vicino alla scelta Come da lui stesso annunciato nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, NICOLÒ BRIGANTE è vicinissimo alla scelta finale del suo percorso da tronista. Il ventitreenne siciliano, entro qualche settimana, dovrà infatti decidere se vuole stare al fianco di VIRGINIA Stablum o di MARTA PASQUALATO, le ultime corteggiatrici che gli sono rimaste. Su chi ricadrà ...

Uomini e Donne : Michael Terlizzi nuovo tronista? : Michael Terlizzi sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Il settimanale Chi ha lanciato un’incredibile indiscrezione, che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Difatti, secondo le varie voci di corridoio raccolte dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, pare che in questi ultimi giorni la redazione del Trono Classico di Uomini e Donne abbia convocato per un provino nientepopodimeno che Michael Terlizzi. Provino che sembra ...

Pippo Inzaghi e Angela Robusti fidanzati?/ Dopo Rosa Perrotta - l'ex calciatore ci ricasca con Uomini e donne.. : A quanto pare Uomini e donne ha sempre a che fare con la vita di Pippo Inzaghi e Dopo Rosa Perrotta sembra aver fatto il colpaccio con Angela Robusti, ecco le ultime novità(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:07:00 GMT)

Uomini e Donne - divorzio inatteso al trono over Video : Se è vero che nella vita reale non tutte le storie d'amore vanno incontro a un lieto fine, questa legge non sembra risparmiare nemmeno le coppie che nascono sotto gli occhi delle telecamere, come ad esempio quelle di #Uomini e Donne. Quella che sembrava essere una grande storia d'amore, nata durante le puntate del trono over [Video]e coronata da un matrimonio, è finita in una separazione, che è stata annunciata a mezzo social alcune settimane ...

Gemma Galgani/ Uomini e Donne - la dama "sceglie" Giocondo : Al trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha deciso di chiudere la relazione con Giorgio Manetti e di iniziare nuove conoscenze. La dama sceglie Giocondo.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:25:00 GMT)

